Recuerdo como si fuera hoy aquella tarde. La sensación de que todo se había acabado chocaba con la ilusión de todos los domingos. “El Dépor siempre da el callo ante los grandes, porque durante un tiempo fue uno de ellos”, pensaba. Una semana más de esperanza, una semana más de agonía. Según se mire. Condenado a volver a Segunda cuatro años después, el deportivismo llenaba Riazor, aunque lo correcto es decir que la guarida blanquiazul se abarrotaba de culés. “Paulinho dame tu camiseta”, “Ter Stegen eres mi ídolo”, “Piqué, te amo”. Las pancartas de los apóstatas se acumulaban en las primeras filas en busca de una sonrisa, de un guiño, de un gesto de OK, de un premio gordo.

Y sí, todo se acabó. Inexplicablemente. Cuando el club tuvo la posibilidad de apostar más fuerte que nunca desde el cambio en la presidencia. Cuando la dirección deportiva consiguió dar forma a una plantilla que supuestamente daría un salto de calidad para estabilizar al equipo en Primera. La contratación de Fabian Schär. Guilherme y Juanfran fichados en propiedad. Las cesiones de Fede Valverde, Adrián y Carles Gil. ¿Quién tuvo la culpa? Falló, y mucho, la portería, que tuvo hasta cinco inquilinos a lo largo del curso. Pero sería injusto cargar todas las tintas contra ellos. Falló todo. Porque ni Mel, ni Cristóbal, ni Seedorf fueron capaces de sacar el cien por cien del décimo tercer tope salarial de Primera División.

Todo empezó a irse al traste aquel 29 de abril de 2018. Hace ya casi nueve años de la última visita del Barça a Riazor, el día en que los culés celebraron el título sobre el verde herculino mientras los blanquiazules iniciaban su moderna noite de pedra, afortunadamente más corta que la longa de los años 70 y 80.

Esta tarde vuelve el Barça. Y más allá de que venga el líder de la Liga, el ganador de la mitad de los campeonatos de Primera División durante los ocho años de ausencia blanquiazul, y del resultado que el Deportivo coseche esta tarde, el deportivismo, que nunca ha dejado de sentirse grande, volverá a sentir que se sienta en el banquete de los gigantes. Ocho años no parece demasiado tiempo según para qué. Para un joven de 13 o 14 lo es, porque es imposible que mantenga un recuerdo nítido de lo ocurrido hace casi un decenio. Ellos han llenado Riazor en los cuatro años alejados de LaLiga. Ellos disfrutarán ahora de las noches grandes. Porque no heredaron un equipo ganador: construyeron su fe a base de aguantar cuando el barro llegaba hasta las rodillas.