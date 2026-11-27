Ya que solo quedan cuatro semanas para la Navidad, parece que se ha abierto la veda de la época de pedir y como cada uno barre para su casa, me uno a la lista de deseos para hacer feliz a alguien muy importante que el otro día se me acercó con mala cara y al que no cuesta nada contentar. El mío es claro. Por historia, por espectáculo, por calidad, porque es la resistencia, porque nunca aburre, por todo lo que ha dado a lo largo de más de cinco décadas de historia y por haber demostrado que su sentimiento incluso traspasa el deporte, el Liceo se merece un Palacio de los Deportes de Riazor lleno y una ciudad de A Coruña que reconozca todavía más sus méritos.

Y no es que le haya dado la espalda. Es más, en los últimos tiempos la asistencia no ha dejado de crecer y la línea ascendente es clara y está consolidada. Pero estamos casi en diciembre y el equipo solo ha jugado dos partidos de la presente temporada en casa, uno contra el Barça y el último frente al Rivas. Los dos con buena entrada, cada cual en su medida, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias. Porque por estas cosas de uno de los calendarios más locos que he visto desde que me dedico a cubrir esto, tenía mis dudas de si entre el batacazo sufrido en el final de la temporada pasada y los más de cuatro meses sin competición contribuirían a que se desinflase la burbuja verdiblanca.

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El curso había terminado con más de cuatro mil personas, a pesar de que fuera ya se esta celebrando una de las fiestas más multitudinarias de la ciudad. Pero no solo eso. Fue una temporada en la que el templo liceísta se convirtió, de largo, en el de mayor afluencia de Europa. Ya no fueron los cuatro mil del playoff. Hubo la misma entrada contra el Barça, contra el Benfica incluso entre semana, muchas jornadas por encima de los tres mil y, de media, dos mil. Son muchos, pero aún quedan butacas vacías esperando por ti.

Además el equipo no lo ha pasado bien en el inicio del curso y en la próxima semana tocan dos partidos, con jornada liguera el miércoles, que depara una de esas visitas marcadas en rojo, la del Reus, y otra más el sábado contra el Vilafranca. El club, de hecho, ha sacado una oferta de 2x1 para asistir a ambos encuentros pagando solo por uno. Y la siguiente, otro partido grande, contra el todopoderoso Benfica en una Champions que también traerá al Porto y al Braga. “¿Cuántos equipos de la ciudad juegan Europa?”, me preguntaba esa persona. Y tiene razón. Es la hora de, si aún no lo has hecho, subirse al verde.