Cuenta la leyenda que nadie vendía bolígrafos y regalaba entradas cuando jugábamos contra el Tarazona, e incluso los descuentos duraban más o menos lo que indicaba el cuarto árbitro. En cualquier caso, eso ya quedó atrás, y para tiempos nuevos, tiempos salvajes.

Toca, pues, volver a semanas como esta, que algunos viven con ilusión y otros con indiferencia, pero todos con la certeza de que se hablará antes y después del partido. Por lo pronto, no podía faltar el debate en torno al precio de las entradas, tan infructuoso como siempre. Está claro que el precio lo determina el cálculo económico del club, aunque nos beneficie colateralmente a los abonados, que con solo asistir a dos partidos en los que Riazor se convierte en la alfombra roja ya damos el carné por amortizado.

Quienes pretendan amortizarlo desde el sofá, cediendo el abono al rival pago mediante, debieran preguntarse cuánto vale su amor propio. Pero tampoco nos engañemos: si la alternativa es liberar el asiento y que lo venda el club, no están haciendo otra cosa que jugar en el mismo terreno que este —el del cálculo económico— y ahorrarse un intermediario. Sería interesante analizar qué gradas se dedican en mayor cantidad a la «comercialización fraudulenta de entradas y títulos de abono de temporada del Club», ya que, puestos a criminalizar ciertos sectores, los hechos son más graves que cantar, cualquiera que fuese la letra y por muy maldito que sea el poeta.

Yo, ante la pereza que me produce la situación y, por supuesto, firmando el empate, le pido a Antonio Hidalgo que continúe desempolvando su antigua capacidad de aburrir, que entre disgustos nos ha dado un montón de puntos. Y en mis ensoñaciones, tras un tostón como pocos se han visto, parte del público se marchará a casa preguntándose: «¿Para esto hemos pagado tanto?». Cuando equiparen el fútbol a la compra de un zapato, un electrodoméstico o cualquier objeto que se limita a rendir bien o mal, habremos ganado independientemente del resultado. En este juego no hay garantías.

Lo cierto es que la realidad no la determina un soñador como yo, y lo más probable es que en el minuto treinta el partido esté acabado, quedando únicamente en disputa historias de Instagram, moonwalkers en el córner y me das tu camiseta, eso sí, por favor. Y la vida seguirá hasta finales de diciembre.