Hay derrotas que duelen por el resultado y otras que preocupan por las sensaciones. La de Mendizorroza pertenece al segundo grupo. El Deportivo cayó por 3-1 ante el Alavés, en un encuentro en el que estuvo los 90 minutos muy lejos de su rival. No le salió absolutamente nada al conjunto dirigido por Antonio Hidalgo, que pasó prácticamente todo el partido a merced de un equipo que hizo y deshizo a su antojo.

Tanta fue la mala imagen que estaban dejando los blanquiazules, que ni siquiera la falta de Lucas Boyé a Loureiro en el segundo tanto del cuadro babazorro fue suficiente para que el deportivismo apartara el foco del juego que estaba realizando su equipo y lo pusiera sobre el árbitro, que suele ser lo más fácil en estos casos. De hecho, creo que incluso muchos pensaron que la acción arbitral, aunque fuera errónea, había hecho justicia a lo que se estaba viendo sobre el césped.

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Pero lo preocupante, al menos para mí, no fue la derrota. Tampoco que el Alavés fuese claramente superior. Fue la sensación de que los blanquiazules nunca llegaron a estar realmente dentro del partido, ni tuvieron la capacidad para competir ni reaccionar, verbos que siempre habían sido muy característicos del Deportivo de Antonio Hidalgo. Puede jugar mejor o peor, pero siempre se mantenía vivo en el encuentro. En Vitoria, en el único sitio que estaba vivo, era en el marcador, porque si alguien estaba viendo el partido, era plenamente consciente de que lo mejor que le podía pasar al equipo coruñés es que el árbitro indicara el final del duelo.

Ya hubo señales de alarma en el RCDE Stadium, aunque el empate y la primera portería a cero de la temporada para el Dépor rebajaran un poco las malas sensaciones. Dos partidos consecutivos con dificultades para reconocerse sobre el terreno de juego, que hacen que muchos no sean capaces de mirar la visita del Barcelona a Riazor de este domingo con un ápice de esperanza.

Pero este equipo ha dado muchos motivos para creer. La remontada en La Cerámica, donde demostró una gran capacidad para sufrir, resistir y encontrar la manera de golpear hasta cuando parecía tenerlo todo en contra. El encuentro en Anoeta, donde llegaron a verse tres goles por debajo en el marcador y, lejos de bajar los brazos, terminaron luchando por el empate en los minutos finales. “El equipo está vivo siempre y tiene alma”, dijo el propio Hidalgo al terminar el partido.

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Incluso hace apenas tres semanas, ante Osasuna en Riazor, al Deportivo le volvió a tocar remar contracorriente, pero no dejó de intentarlo y terminó dándole la vuelta al marcador. Por todo esto, el domingo no tiene que haber miedo. El potencial del Barcelona está fuera de toda duda, pero una cosa es reconocer la dificultad y otra presentarse derrotado antes de empezar. El fútbol ha demostrado demasiadas veces que los pronósticos no siempre se cumplen. Nadie puede exigirle al Dépor que le gane al Barça, pero lo que sí hay que pedirle es que compita hasta el final, como tantas veces ha hecho. Que la intensidad esté presente desde el primer segundo, que presione, que no conceda facilidades y que tenga personalidad para jugar cuando recupere el balón.

El equipo necesita recuperar esa versión de las primeras jornadas de Liga y esa capacidad competitiva que permitía creer en que pueden plantarle cara a cualquiera. El domingo, nadie, ni en el césped ni en la grada, debe salir pensando en evitar una goleada, sino en que, dentro de que la posibilidad de perder existe en cualquier encuentro, hay muchas maneras de hacerlo, y este Dépor, que tantas veces ha demostrado que nunca se rinde, necesita volver a recordarnos cuál es su identidad.