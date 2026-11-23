Con un tercio de la permanencia en el bolsillo es una gozada ver al Básquet Coruña por encima de siete equipos en el escalafón de la cainita Liga ACB. Entre dudas, lesiones y defensas mejorables, el equipo se ha agarrado a la competición y jamás ha dejado de dar la cara porque es un combo honrado, esforzado y en muchísimos momentos incluso divertido de ver.

Con ese retrato ha comenzado la temporada convirtiendo el Coliseum en un fortín en el que ha ganado en cuatro de sus cinco comparecencias, victorias de todos los colores y ante oponentes que le exigieron diferentes matices y soluciones, pero todas con el denominador común de la emoción. A Bilbao se le ganó tras prórroga en un duelo que parecía solventado, contra Tenerife se remó todo el partido contra un marcador desfavorable, ante Andorra se resolvió con mucho trabajo y un épico triple de Pacheco y este domingo frente al Lleida hubo que remontar para llegar a un final feliz en el que se garantiza una jugosa ventaja por si hay que mirar hacia el basketaverage. Apenas el sonoro tropiezo contra Zaragoza pone un borrón en la trayectoria del equipo como local. Pero hay algo que se puede mejorar, está en la grada y no tiene que ver con quienes las pueblan sino con quienes no lo hacen.

El club decidió antes del partido contra el Lleida rebajar el precio de las entradas. No es una mala idea visto que la asistencia a los partidos no ha llegado este curso a las 6.500 butacas cubiertas sobre un aforo de 9.200. Nada es sencillo en estos tiempos en los que la oferta de ocio es inmensa y en la casa naranja creen que dos factores, el incremento de precios de los abonos en el Deportivo y la acumulación de partidos en horario matinal, influyen de manera negativa en la afluencia de público al Coliseum. Es bastante posible que así sea porque el dinero en la cartera de los aficionados al deporte no es un bien infinito y jugar los domingos por la mañana propicia que muchas familias, enfrascadas en actividades lúdico-deportivas, no puedan acudir al completo a los partidos del equipo. Todo es comprensible y disculpable, pero el equipo sin duda merece tener más público en la grada. Lo merece también una ciudad que anheló durante décadas llegar a la ACB, lo merece un proyecto que debería guiarse por el sendero de la sostenibilidad, pero también por el de la ambición… pero para exigirla es preciso que la gente dé un paso adelante.

Si A Coruña quiere baloncesto es el momento de soñar con el equipo y fortalecer la base que ahora se trata de edificar, un cimiento que llega además en un momento de efervescencia porque el proyecto ganador en el concurso de reurbanización del Puerto llevará en su planeamiento la construcción de un espacio multiusos pintiparado para el baloncesto, para acoger grandes aforos que puedan servir de motor de crecimiento del equipo.

Es el momento de crecer y elevarse hacia la permanencia en la primera división de esas ciudades españolas capaces de sostener sendos proyectos de fútbol y baloncesto en la máxima categoría. Esos dos referentes deberían de servir no solo para lucir el nombre de la ciudad y de los servicios que ofrece sino también para hacer de espejos en los que puedan mirarse quienes practican dos de los deportes de consumo más mayoritario en nuestro entorno. Y si el problema es que las entradas son muy caras quizás haya que pensar que es el momento adecuado para invertir en fidelizar.

Mientras tanto, el equipo responde porque tras el aterrizaje en la categoría ha sabido recobrar e integrar a los nuevos para mostrar ese alma que tenía el curso pasado y le llevó a un inolvidable ascenso. Este domingo ante el Lleida, en un duelo directo por la permanencia, se hizo valer porque al fin entraron esos triples que tanto se resistían y se dio el salto desde una media del 31,4% de acierto a un excelente 49% con aportación estelar de Jacobo, Verge o Pacheco.

Sea por ahí o sea en otras facetas, lo evidente es que en el Coliseum siempre hay salseo por más que el entrenador, con toda la razón del mundo, exija al equipo que zanje de una vez su irregularidad defensiva. Quizás ahí tenga también mucho que ver la grada, un colectivo que cuando aprieta lleva en volandas a los jugadores a realizar una ayuda más, a exprimirse en las rotaciones y propiciar ese éxtasis colectivo que se vive cuando la bocina del final de posesión suena y las luces de los tableros se encienden sin que el rival haya podido sacar un tiro. Algo de eso se vivió por momentos en el Coliseum este domingo. Y resulta inevitable pensar que todo ese esfuerzo colectivo merece un recinto lleno hasta la bandera.