La épica está genial. Y las heroicidades también. Fui la primera que se mordió las uñas el domingo 15 de este mes cuando se acercaba el final del partido entre Deportivo y Barcelona con el 1-0 reflejado en los marcadores de Riazor. Ganar al mejor equipo del mundo era un premio demasiado suculento como para no creerse lo que estaba pasando. También para dudar si iban a ser capaces de aguantar hasta que la árbitra pitase el final. Claro que Elisabeth Calvo no tenía muchas ganas de llevarse el silbato a la boca. Y yo me puse todavía más nerviosa, porque no me había llevado maleta al estadio para pasar la noche allí.

Todos vimos lo que pasó y creo que no conviene darle más vueltas. Y ahora, es inevitable pensar si valió o no la pena. Entiéndame. Todos hubiésemos firmado ese resultado antes de empezar el partido. Incluso el empate fue histórico. Pero creo que el foco ha podido verse desviado.

La Liga del Deportivo no es esa. Y aunque sea muy bonito e importante ser capaz de competir ante los más grandes a los que buscas emular en unos años, el precio a pagar puede ser demasiado elevado.

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Hablar a toro pasado es sencillo. No borraría de mi cabeza la tarde que viví en Riazor en mi vida. Tampoco ha variado ni un ápice el orgullo que me generó el equipo al plantar cara al todopoderoso Barcelona. Pero sí cambiaría ese punto por sumar los tres que se esfumaron ante el Valencia en la jornada 10 o contra el Badalona en la 12.

Creí que lo que el equipo fue capaz de demostrar ante el líder y futuro campeón de Liga F —y veremos si de algo más— serviría para que la plantilla se creyese por fin todo el potencial que alberga ese vestuario. Pero el partido de Palamós me dejó fría. No crea que estas líneas están escritas desde la decepción. Esto no va de tirar piedras contra el tejado de las blanquiazules. Al contrario. Es un llamamiento a la seriedad y a la solidaridad que se demostró contra el Barcelona.

La atmósfera que se creó en Riazor fue inolvidable. Y las primeras culpables de lo que vivimos fueron las jugadoras. Esas que ahora tienen que ser capaces de evidenciar que esa imagen no fue fruto de la casualidad, sino de la causalidad. Ante todos los rivales que vengan. Porque la clasificación está, por fin, más igualada que nunca. Y el foco, por ahora, no puede ser otro que ampliar la distancia con respecto a la zona roja, esa que está a solo dos puntos.

Empatar al Barcelona no da la salvación a nadie; da orgullo y da argumentos para creer que esta puede ser la temporada de dar un paso adelante. Pero tiene que ser desde ya. Porque la competición no para y el descenso, en cuanto uno se despista, ahoga.