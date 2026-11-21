El Montañeros arranca esta jornada en la penúltima plaza del grupo 1 de Tercera RFEF. Una situación que pocos esperábamos a inicio de temporada, pero la clasificación no engaña. Eso sí, tan solo se ha consumido un tercio del campeonato y el equipo de Elviña tiene bien cerca el espejo en el que mirarse.

Incluso cuenta en la plantilla con cuatro jugadores —Brais Moreta, Jorge Tomé, Pablo Martínez y Adri Otero— que formaron parte el curso pasado de ese Arteixo que tardó en arrancar, pero acabó peleando el ascenso a Segunda RFEF. No es cuestión de pensar en eso. Ahora es momento de salir del lío, algo que también le suele costar a los equipos que a priori aspiran a más, pero también es importante tener presente que en esta liga la igualdad es máxima y los vuelcos se suceden.

Los morados cuentan con nueve puntos y deben hacer frente a una realidad difícil de aceptar. Cuando parecían sacar la cabeza —enlazaron tres triunfos tras las cuatro derrotas iniciales—, la derrota contra el Arenteiro fue el inicio de otra racha de cero de doce puntos posibles. Ocho derrotas a estas alturas son demasiadas, pero nada está perdido. Incluso el Silva sigue en la categoría —y de qué manera— tras empezar el pasado curso con un balance de un triunfo, una igualada y nueve derrotas.

“Quizá de esa forma sacrifique parte del juego ofensivo, pero no parece mal plan una buena dosis de tiquinaccio”

Pero como las estadísticas son solo eso y sirven para poco más que dar ánimos, vayamos a lo que está fallando. A lo que tiene que cambiar el Monta.

En la 2025-26, el equipo era un recién ascendido y estuvo hasta el final en el gran grupo que peleó por entrar en la zona de playoffs. No hubo ni rastro de sufrimiento con respecto a descender. Y si seguimos con la comparación a estas alturas, los goles a favor eran prácticamente idénticos (catorce frente a trece). Y es que ahí no está el lugar por el que se ha desangrado el Monta. Para muestra, un Lalín que marcha quinto pese a haber celebrado solo diez tantos.

La grieta es clara. Los 23 goles en contra son más preocupantes, si cabe, que las ocho derrotas. Por ello, sabiendo que Jairo Arias no va a cambiar un modelo que le ha dado tantas alegrías y que defiende con pasión, entiendo que está realizando pequeños ajustes que tienen que ver con exponer menos al equipo.

Quizá de esa forma sacrifique parte del juego ofensivo, pero no parece mal plan una buena dosis de tiquinaccio. O lo que es lo mismo, disfrutar de un alto volumen de posesión y minimizar errores en el pase y en las vigilancias.

Eso sí, esto suele llevar a partidos largos, por lo que el equipo deberá tener fortaleza mental. Y tampoco le vendría mal algo más de 'invento' en tres cuartos de campo.