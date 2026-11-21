Hay no pocos que sostienen que lo peor del deporte es la derrota. Pues no, señores y señoras, lo peor son las lesiones. Especialmente las de ida sin vuelta.

Las de ida del deporte, o de la élite. Esas fracturas, roturas y luxaciones que truncan carreras porque no saben de estatus ni de edades. Hay innumerables casos de los dos casos de idas. Por ejemplo, el futbolista Jesé, dañado de gravedad cuando estaba muy cerca de la cresta de la ola. Nunca volvió a ser el mismo. Aunque pudo seguir ejerciendo su profesión.

Otro futbolista, este anónimo y perdido en el tiempo, era conocido simplemente como Felipe. Criado en la cantera del Real Madrid, apuntaba a central de alto standing. Dos fracturas de pierna; la primera de ellas, en un choque; la segunda, a causa de un balonazo durante un entrenamiento al poco de reaparecer. Hasta ahí llegó su (corta) carrera.

Las lesiones llevan implícito el dolor. Obviamente. Aunque no hace falta sufrir una concreta para no sacárselo de encima. “Todos los días te duele algo; el deporte profesional no es sano”, me confesaba hace unos años Javi Lucas, entonces jugador del Básquet Coruña.

Y están las de vuelta. Graves, gravísimas o de gravedad extrema, a las que algunos han conseguido vencer para poder seguir siendo los mismos. Casos –voy a tirar para casa– de los baloncestistas Klay Thompson y Kevin Durant.

Hay lesiones por mala suerte, por imprudencia –propia o ajena–, porque la propia modalidad lo facilita, como, por ejemplo, el motociclismo. El mundo de Marc Márquez, un regreso poco esperado después de enlazar tres dolencias importantes entre 2020 y 2023: dos fracturas y una diploplia (visión doble).

Cierto es que manejar una moto implica menos esfuerzo que, por ejemplo, correr durante 90 minutos (si es que alguien lo hace), propinar y aguantar puñetazos o pegarse de bruces contra tipos de más de dos metros. Lo cual no resta un ápice de valor a la vuelta del piloto de Cervera, que hoy puede amarrar su octavo título de MotoGP, el segundo seguido tras salir del calvario, el décimo de su carrera en el Mundial de velocidad. La corona de 2025 no fue, como no pocos auguraban, un canto del cisne; ni una conquista con asterisco porque sus principales rivales no estuvieron a la altura.

Y luego está ese milagro llamado Rafa Nadal, ejemplo pluscuamperfecto de sobreponerse al dolor con tanta autoridad como para convertirse en el mejor del mundo en lo suyo. Habrá quien opine que no pinta nada en estas líneas, pero nunca está de más recordar el privilegio que tuvimos de contar con una estrella tan brillante que ni las lesiones pudieron apagarla.