“Cuando llegues al cielo”, comenzaba una canción de Enrique y Ana dedicada a Félix Rodríguez de la Fuente. Yo te digo a ti lo mismo. Cuando llegues al cielo, aparte de echarte un cigarrito, sigue escribiendo cualquier cosa sobre el deporte en general y coruñés en particular del que tanto entiendes y sabes.

Aparecí en esta bendita ciudad, que algunos no valoran a pesar de haber nacido en ella (algún cantante hay por ahí), tuve la felicidad de llevarme muy bien, siempre, con los veteranos. Ya ven que no dije ‘viejos’, entre otras cosas porque ahora también lo soy yo.

Junto a mi admirado Vituco Leirachá, del que tanto aprendí, había un grupo genial allí en La Voz: Tito Sanjulián, Orestes Vara, Pepe Lestón, Arturo Lezcano… Pero no quedaba la cosa en la que era entonces mi empresa. Fuera de ella, también. Recuerdo con mucho cariño a gente que sigue con nosotros y a otros que, por desgracia y por ley de vida, nos han dejado. Entre ellos Juan Guillín, que lo hizo el pasado martes a los 96 años de edad. Recuerdo mi buena relación con Manuel Hernández, jefe de deportes de El Ideal Gallego, mucho antes de que naciera el DXT Campeón. En Radio Nacional de España trabajaba José Luis de Tena o en Radio Coruña José María Guimaraens. Recuerdo a Jorge Mariñas en la Televisión de Galicia. O a José Antonio Martínez en la Radio Gallega.

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Todos, insisto, todos, me trataron fantástico y estoy orgulloso de ello. Con Guillín, siempre fue muy especial. Educado, preparado, colaborador y amigo de amigos míos entre los que me gustaría destacar a Cristóbal Atienza. Otro veterano, pero menos, que lo controla todo en el mundo de la prensa gallega.

Juan era un tipo solidario. Ya sé que a los que nos dejan solemos ensalzarlos y hablar bien de ellos. Pero en este caso es lo mínimo que se puede hacer.

Iba para sacerdote, pero no llego a vestir los hábitos cuando en la década de los setenta se jubiló otro destacado periodista Manuel Ponte Patiño (que firmaba Plongeon) y dejó vacante la corresponsalía en A Coruña del diario deportivo Marca, que pasó a ocupar Juan Guillín. Época en la que demostró que no solo controlaba la actualidad de su amado Dépor, si no de otras disciplinas deportivas. Fue responsable del Mundialito de la Emigración, y organizador principal del Trofeo Conde de Fenosa de Traineras, gran impulso del remo gallego. Remo al que perteneció colaborando como secretario de la Federación Gallega de esta modalidad, estando en posesión de la Medalla de Oro del organismo federativo a nivel nacional.

Vaya este recuerdo para Juan Guillín Varela que, como otros periodistas veteranos, tan bien me trato cuando mis pies se posaron en esta ciudad hace… muchos años. D.E.P.