“¡Y mañana la misma mierda!”. Con esta frase lapidaria, dicha entre lágrimas y un grito de rabia, se despedía este fin de semana una niña después de un partido en el que su equipo había perdido por 0-28. Y no la voy a juzgar. Ni a ella, ni a los otros. Porque en estos casos hay una delgada línea entre el bien y el mal, y yo antes de este encuentro me inclinaba hacia lo políticamente incorrecto, pero desde entonces no puedo evitar pensar y preguntarme si esa niña y otros de sus compañeros seguirán jugando ya no el próximo año, sino dentro de un mes, o unas semanas, cuando tengan que devolver la visita al otro equipo.

En los últimos años las federaciones han llevado a cabo medidas para evitar este tipo de goleadas. Sobre todo en categorías de formación. Desde cerrar el marcador cuando se lleva a los diez tantos de diferencia a jugar por cuartos o sets en los que no importa cuántas veces se perfore la portería contraria, que al electrónico solo va a subir un punto para el que gane parcialmente cada tiempo (aunque los niños saben perfectamente cuántos han marcado y cuántos les han metido).

"Las federaciones han llevado a cabo medidas para evitar las goleadas, pero a veces son las propias competiciones las que las propician"

Sin embargo, en este caso es la propia competición la que propicia estas diferencias con una primera fase de clasificación que junta en grupos a equipos de niveles muy dispares. Después unos pasan a la liga oro, otros a la plata y los últimos a la bronce y ya está todo más igualado, cada oveja con su pareja. Pero antes de llegar a eso toca pasar el trámite que no es un trago de buen gusto ni para el que marca los 28 (que no aprende nada) ni para el que los recibe. Obviamente, mucho menos para los segundos.

Yo misma había visto algún resultado con diferencia de más de veinte goles y había pensado: ¿Había necesidad? Así que me revolvía incómoda en mi asiento mientras iban cayendo uno tras otro. Pero me mantenía en mis trece de que me parecía mucho peor y más humillante ponerse a hacer ronditos o a girarse al llegar a la portería. El equilibrio es complicado. Pero sobre todo no soy partidaria de proteger sin límites a los niños, a los que no les pasa nada por perder. El deporte también está para enseñar a gestionar la frustración. Y a incentivar el espíritu de superación. Así mañana no será la misma mierda.