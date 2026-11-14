No tengo entradas para el Barça

Hay partidos que se esperan durante semanas y otros que se empiezan a jugar mucho antes de que el balón eche a rodar. La visita del Barcelona a Riazor el próximo 29 de noviembre lleva tiempo generando una gran expectación en A Coruña. Y no es para menos. La posibilidad de ver en directo a futbolistas de la talla de Lamine Yamal o Pedri convierte la cita en uno de esos acontecimientos que despiertan interés incluso de quienes prefieren quedarse en casa un domingo cualquiera de enero si el rival no cuenta en su plantilla con grandes estrellas del fútbol mundial.

Es legítimo. Cada uno tiene sus preferencias, sus gustos y sus motivos para acudir a Riazor. El caso no es reprochar a aquellos que quieren disfrutar de una noche de fútbol de primer nivel, aunque el escudo que genere esa ilusión no sea precisamente el que luce en las camisetas blanquiazules y, seguramente en muchos casos, el que representa a su ciudad. Lo curioso llega cuando ese entusiasmo empieza a tomar caminos un tanto particulares.

En mi caso, el simple hecho de ser periodista y cubrir la actualidad del Deportivo es suficiente para hacer pensar a los demás que bajo el brazo me guardo un sobre con un gran número de entradas con ubicación a elegir. O la posibilidad de conseguir camisetas, firmas y pertenencias varias de los futbolistas del Barcelona, a los cuales quizá solo vea pasar por delante de mis ojos durante unos segundos.

“¿Podrías conseguirme una firma de Pedri?”. ¿Y entradas cerca de los banquillos?”. ¿Y la camiseta de algún jugador?”. Esas son algunas de las frases que he ido escuchando a lo largo de estos días, y eso que todavía quedan 15 días para que llegue la fecha del partido. Un encuentro que está sirviendo para recuperar conversaciones y relaciones que parecían cerradas, si es que alguna vez estuvieron abiertas. Personas con las que no recuerdo la última vez que intercambié una palabra y que ahora aparecen pidiendo un favor de color azulgrana, en un mensaje afectuoso acompañado de algún comentario, alegrándose de lo bien que me va en mi trabajo o recordando alguno de los momentos en los que coincidimos en el pasado. En alguno de ellos, no les miento si les digo que yo llevaba alrededor de seis meses en este mundo.

Además, hay otra cara de todo esto que quizá merece una reflexión incluso más detenida. La de aquellos abonados que han encontrado en la visita del Barça una oportunidad para rentabilizar su carnet, aunque esto suponga no apoyar a los blanquiazules en uno de los partidos más complicados de la temporada. Quizá este beneficio económico les compense la ausencia. A lo mejor incluso les permite amortizar una parte importante del precio que pagaron por el abono a principio de temporada. Cada cual sabrá qué valor le concede a su sitio en Riazor.

El club estableció un primer periodo de venta exclusivo para sus socios, con precios que partían de los 110 euros. Una cantidad que puede parecer elevada, pero que, al tratarse de un encuentro de estas características, entra dentro de la lógica de un partido extraordinario. Las entradas se agotaron en apenas tres horas. Tres horas fueron suficientes para dejar claro que la demanda estaba muy por encima de la oferta. Ojalá esa misma urgencia y esas mismas ganas de ocupar las gradas acompañasen al equipo durante el resto de la temporada. Aunque, en esta ocasión, buena parte de quienes tanto han peleado por una localidad lo hagan pensando más en el rival que en el anfitrión.

Incluso tuvo que salir el club a condenar la reventa de los abonos, avisando de que tomarían medidas contra aquellos socios que revendiesen su carnet por su cuenta y no mediante el sistema de liberación de asiento que proporciona el club. Por supuesto, nadie puede exigir a una persona que sienta el Deportivo de una determinada manera ni cuestionar a quien decide no acudir a un encuentro. Tampoco se trata de repartir carnets de deportivismo. Pero sí conviene recordar que las localidades de Riazor deberían tener un valor que no se mida en euros, especialmente cuando se trata de un club que ha necesitado tantas veces el respaldo de su gente para seguir adelante.