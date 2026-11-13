Maestros sin diploma

El Masters, competición nacida en 1970 como final de curso, ha cambiado numerosas veces de nombre, pero muy poquito para el tenis español, al que, a pesar de tener varios número 1 del mundo, se le resiste más de que lo debería el título que se juegan los ocho mejores clasificados del ranking ATP después del último torneo puntuable.

Dos entorchados son el magro botín de la Armada en la cita de maestros. Abrió la veda, hace exactamente medio siglo, Manolo Orantes. Su ‘sucesor’, Alex Corretja, no tomó el relevo hasta 22 años después. Ni Carlos Moyá, ni Juan Carlos Ferrero, ni Rafa Nadal, ni Carlos Alcaraz, los cuatro primeras raquetas mundiales en algún momento, han podido levantar un trofeo cuyo primer dueño fue el estadounidense Stan Smith, inmensamente más famoso por dar nombre a unas icónicas zapas que por sus (muchos) logros en la pista.

Alcaraz, finalista la pasada edición, donde cedió en el duelo definitivo ante Jannik Sinner, vuelve a ser la principal baza. Sobre todo porque el italiano es baja para el torneo que acogerá, desde el próximo lunes, el Alpi Arena de Turín.

En la capital del Piamonte contará España con otra opción, Rafa Jódar. El madrileño, capaz de lo mejor y también de lo peor –seguramente cosas de la juventud–, funciona bastante bien en pista dura, con lo que no se le puede descartar para una batalla en la que el alemán Alexander Zverev, nuevo número 1 mundial, parte como principal favorito. No tanto por encabezar el ranking, sino porque ya sabe lo que es coronarse maestro: lo hizo en 2018 y en 2021.

En su contra podría jugar la falta de fiabilidad en momentos importantes, algo en lo que ha mejorado notablemente, pero que todavía sigue aflorando de vez en cuando; sin ir más lejos, en el reciente Masters 1000 de París, última competición de ranking, donde cayó eliminado en la segunda ronda.

Un torneo, el francés, en el que Alcaraz confirmó su recuperación después de un estancia de más de cuatro meses en el dique seco.

El murciano hizo un auténtico milagro en cuartos de final, levantando un duelo perdido contra el estadounidense Taylor Fritz, quien tuvo tres bolas de partido en el segundo set, y acabó alzando el trofeo al vencer en la final a Ben Shelton, nuevo pupilo de su ex entrenador, Ferrero.

Una muy brillante luz al final de un preocupante túnel (las lesiones de muñeca han frustrado carreras o directamente han retirado a tenistas), un pasaporte para soñar con que al menos unos de los grandes cracks del tenis español en el siglo XXI deje de ser maestro sin diploma.