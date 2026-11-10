La edad de oro del deporte coruñés y la ausencia del fútbol sala

Casi mil personas más acudieron al Coliseum en el último partido del Básquet Coruña y mil más deberían de ir al siguiente a apoyar a un equipo con alma que, aún sin extraer talento autóctono, representa con suma dignidad a un deporte que siempre tuvo más predicamento en la ciudad del que mostraron en el escalafón nacional los diversas iniciativas que tuvieron que ver con la canasta. Emerge el baloncesto y lo hace para desmentir a los agoreros que diagnosticaron que jamás lo haría en una ciudad futbolera que hoy es más polideportiva que nunca. Sólo en la campaña 1968-69 los dos deportes con más seguimiento en A Coruña compitieron en la máxima categoría. Pero ahora hay más: el Liceo -su mal inicio de campaña será una anécdota- siempre está ahí y al fin nos acercamos a la élite del balonmano con el ambicioso OAR, que es segundo en la división de plata. No falla tampoco el rugby, deporte en el que además el cincuentañero CRAT pone en valor a nuestro deporte practicado por mujeres para fajarse entre las mejores escuadras del país. En una ciudad de género femenino en el que las mujeres del Medina conformaron el primer campeón gallego de una liga española no es tampoco casual que equipos como el Maristas de baloncesto o los máximos representantes en voleibol, Zalaeta y Ciudad de A Coruña (el viejo Calasancias), compitan en categoría nacional.

Hubo tiempos mejores si miramos sobre todo hacia el estadio de Riazor, pero si ponemos el foco en lo global no es descabellado concluir que estamos ante una edad de oro del deporte coruñés. Fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, voleibol… ¿Podemos echar algo en falta? Sí.

El pasado lunes tras salir del partido del Deportivo pasé ante un mostrador ubicado entre las puertas 4 y 6 del Palacio de los Deportes. Allí se expone un trocito de la historia deportiva coruñesa, la que escribió el viejo Chaston no ya para convertirse en el mejor equipo de España de fútbol sala sino para darle valor a una disciplina en la que A Coruña fue pionera, grande y ganadora, en la que movía masas y pasiones. De todo aquello apenas queda un difuso repuesto: el fútbol sala es un erial en la ciudad desde que, hace ya casi veinte años, se vino abajo el efímero proyecto de O Loureiro que migró desde Cesuras para instalarse sin éxito en la élite.

De niño pasé largas tardes en la catedral de Salesianos. Sentí y viví como Naranjas Ibañez era el club que hacía vibrar a mi calle, a todo un barrio; seguí a la Cabaña del Cazador, observé como el fútbol sala se rejuvenecía y evolucionaba mientras me divertía con el Peluquería Loureda que agrupaba a mitos del Deportivo a los que por edad no había podido ver sobre el verde. Y en ese campo de cultivo llegó el Chaston a bailar. Estaba en la primera fila de las tres de Salesianos cuando Denis trajo aromas de Brasil y nos enseñó a pisar la pelota. Aluciné con Rutschy, aquel venezolano que llegó desde el fútbol 11 y el Mundialito de la emigración para marcar diferencias con potencia y calidad. Todavía me pregunto como hacía Vituco para empalmar con sus míticas botas Patrick aquellos saques de banda y colocar la pelota siempre en la escuadra.

Nada de eso tiene mérito, apenas refleja que soy mayor. Pero me ayuda a valorar el fútbol sala y a lamentar que desde hace muchos años sea un deporte languideciente en mi ciudad, con ligas locales vecinas a la pachanga y proyectos sin ambición (deportiva) que obligan a que los futbolistas que emergen tengan que hacer las maletas para probarse entre los mejores. “El fútbol sale es un nicho, un nicho nocivo”, me apuntó hace unas semanas alguien que lo ha sufrido durante los últimos años. No resulta complicado deducir los motivos por los que su nivel en A Coruña, otrora líder y referente, está por detrás del de unos cuantos pueblos de nuestra comunidad, el motivo por el que sus ligas locales son infumables o por qué entre todas las competiciones autonómicas sobran los dedos de una mano para contar a nuestros representantes.

Cualquiera que escarbe un poco percibirá que no se dan las condiciones para captar a los jóvenes talentos del baloncesto redondo, que los tenemos, pero que en su inmensa mayoría prefieren jugar en un equipo de fútbol de las catacumbas de la Segunda o la Tercera Autonómica que explorar sus opciones de ganar un dinero en el 40x20 y probarse en categorías nacionales. Quizás tenga que ver con la intransigencia y la ausencia de incentivos para que futbolistas de nivel puedan conocer y amar esa disciplina. Quizás los federativos que se supone que tienen que impulsarlo deberían recapacitar sobre por qué no se dan facilidades para que se pueda compaginar fútbol sala y fútbol 11 liberando tramos horarios para evitar coincidencias y desagradables elecciones por ejemplo los domingos por la tarde. Y a partir de ahí que cada chico tome decisiones de la mano de técnicos que propicien estilos de juego que no sean robotizados e impulsen el talento, que lo hay.