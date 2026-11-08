El Dépor, de nuevo en el mundo

Ahora que la Primera División se detiene, llega de nuevo el momento en el que el foco futbolístico se pone otra vez sobre las selecciones nacionales. En los últimos años, con el Deportivo fuera de la máxima categoría, la escuadra herculina se había mantenido totalmente ajena a estas ventanas del calendario. Por un doble motivo: que no le afectaban a su planificación, ya que la competición no se detenía y tenía igualmente partido de Liga en esas semanas; y porque, salvo contadas excepciones, sus jugadores tampoco estaban en la agenda de las selecciones.

Sin embargo, con el equipo de nuevo en Primera, esa situación ha cambiado. Poco a poco, el Dépor va recuperando presencia en escenarios de los que había desaparecido en los últimos tiempos. Ya no es extraño que varios jugadores del Deportivo abandonen A Coruña durante varios días para concentrarse con sus respectivos combinados nacionales, tanto en categoría sub-21 como absoluta.

Como muestra, Bil Nsongo se ha convertido en un habitual con Camerún, mientras que Giménez es historia viva de la selección uruguaya. En el escalón anterior a la absoluta, futbolistas como Noubi o Amatucci también aprietan, al igual que un David Mella cuya presencia con la selección española sub-21 es recurrente. Hay futuro en el Dépor, y eso no pasa inadvertido.

Que el Dépor vuelve a ser una referencia para numerosas selecciones es una obviedad. Sin embargo, hay un peldaño que todavía no ha conseguido alcanzar desde su regreso a Primera División: que un jugador blanquiazul sea convocado por la selección española absoluta. No es una meta sencilla de alcanzar. Hay que tener en cuenta que el conjunto que dirige Luis de la Fuente es actualmente campeón de Europa y del mundo, por lo que el nivel de todos los convocados ha de ser verdaderamente extraordinario.

A pesar de semejante exigencia, esta semana hubo un nombre de un jugador del Dépor al que se situó en la órbita de la selección española, con opciones reales de entrar en la lista de De la Fuente. Finalmente se quedó fuera de esa convocatoria, pero haber estado con posibilidades hasta el último momento ya es un logro. Se trata de Yeremay, que ya viene demostrando su calidad con el Dépor desde hace varias temporadas. De momento, lo mejor que se puede hacer es dejarle tranquilo. Pero todo llegará.