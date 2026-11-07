¿Periquito o patito feo?

El Espanyol es conocido como el equipo periquito, aunque más bien es el patito feo del fútbol y del deporte barcelonés y catalán. Ángel Rodríguez, fundador y primer presidente, hijo de padre granadino, no era consciente del daño que le causaría en el futuro el hecho de escoger ese nombre. Pese a todo es, tras los tres clubes que han permanecido siempre en Primera División y el Valencia, el quinto que más temporadas ha permanecido en la élite. Solo ha jugado seis campañas en Segunda, por 90 en la división de honor. Las mismas que el Atlético de Madrid. Eso sí, el palmarés de unos y otros dista unos cuantos cuerpos. El Espanyol ha ganado cuatro Copas, pero su techo liguero es el tercer puesto, que también repitió en cuatro ocasiones. Aquella derrota europea en la tanda de penaltis ante el Bayer Leverkusen también ayudó a alimentar su fama de perdedor y segundón.

El Espanyol tuvo que vender su casa por culpa de las deudas en los años 90. Tuvo la suerte, dentro de lo malo, de poder instalarse durante unos años en un estadio kilómetro 0, Montjuic. Lo malo es que la montaña olímpica está un poco alejada de la ciudad, en invierno el frío pela y las gradas se encuentran a una distancia considerable del césped. Poco antes, el club había catalanizado su nombre en pos de captar aficionados catalanistas. Tras casi doce años de alquiler y cuatro de obras, el club pudo abrir su nueva casa. Eso sí, fuera de Barcelona e incluso en un ayuntamiento no limítrofe. Esplugues y Hospitalet separan Barcelona de Cornellà, donde junto al río Llobregat juega el Espanyol desde 2009.

Por si no fuesen suficientes vicisitudes, fue uno de los primeros clubes españoles en manos extranjeras. El empresario chino Chen Yansheng se hizo con el 54% del accionariado en 2016. Desde hace poco más de un año, los propietarios son norteamericanos, Alan Pace y JJ Watt. El primero es también dueño del Burnley inglés. El segundo está considerado uno de los mejores jugadores defensivos de la historia del fútbol americano. Pace y Watt, de la mano del afamado Monchi, han dado la enésima vuelta de tuerca en la existencia del Espanyol con el fichaje de Eder Sarabia. Uno de esos entrenadores que abronca al jugador que golpea en largo llega al quinto equipo con menos posesión de la Liga. Un Espanyol que ante el Elche, con uno más desde el minuto 6, tuvo el 66% del balón y perdió por 1-3. Y que en la pasada jornada, con el técnico y tres chavales del filial, ganó en La Cerámica con el 37% de la posesión. Un Espanyol de perfil bajo, que gira sobre el exdeportivista Edu Expósito y la voracidad de Roberto, internacional de nuevo cuño que hace solo dos años goleaba en Primera RFEF, categoría a la que bajaron el pasado año con el Mirandés dos habituales en las alineaciones como Javi Hernández y Bauzà. Por allí también correteaba no hace demasiado otro de sus faros, el exorellut Álex Calatrava. De lo que no hay duda es que con Sarabia el Espanyol dejará de ser, al menos en cuanto a gusto por el juego, el patito feo.