Hace unas semanas me enteré de que mi amigo Mati, compañero de estudios, regresaba a su Montevideo natal. Él ya era padre cuando coincidimos; yo no soy nada todavía. Supongo que por eso me encantaba escucharle. Solíamos hablar de música, y me regaló un par de grupos de su país que siempre llevaré conmigo.

El pasado lunes, cuando el Deportivo selló la remontada, José María Giménez se giró hacia la grada de General con gestos de rabia compartida. Cuánto corazón, pensé para mí. Exactamente el mismo que suena en aquellas canciones que no me canso de escuchar. Eso es lo que nos lleva al estadio, aunque en posiciones muy diferentes, y saberlo me reconcilia con el mundo.

De vuelta a casa, paseando por la ciudad, pensé en hablar de algo que nos haga divertir. Y ahora que al llegar repaso las fotos de mi familia en la Argentina, sé que esta vez sabré sobreponerme a la nostalgia. Espero que a mi amigo le vaya bien al otro lado del Atlántico. Espero que el ‘Pela’ encuentre otra casa en este. Qué lástima jugar un lunes y no poder brindar por ellos, pero me acuesto con una convicción: vivimos al norte del sur.

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Andrés R. Piñeiro es ingeniero informático y socio del Dépor.