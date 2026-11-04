La reencarnación de los Three Degrees

Laurie Cunningham, Cyrille Regis y Brendon Batson marcaron un hito en el fútbol inglés. A finales de los años 70, una época de marcada tensión racial en Gran Bretaña, lideraron a un equipo modesto, el West Bromwich, en la mejor temporada de su historia. Los pocos futbolistas negros que los clubes se atrevían a fichar tenían que soportar en los estadios las vejaciones que lamentablemente se han ido repitiendo con el paso del tiempo: lanzamiento de plátanos, sonidos de mono... Pero ajeno a ello, el WBA de Cunningham, Regis y Batson salía al campo a disfrutar y hacer disfrutar. Esa receta le llevó a pelear por la Liga –acabó tercero– y jugar la Copa de la UEFA –ya había sido sexto el año anterior, aunque todavía sin Batson, que llegó aquel verano procedente del Cambridge United–, en la que alcanzó los cuartos de final, en el curso 1978-79. Esa misma temporada, aunque parezca mentira, fue en la que un futbolista de raza negra, el defensa Viv Anderson, vistió por primera vez la camiseta de la selección inglesa.

Aunque jugaron varios años con los Baggies, aquella fue la única campaña en la que Cunningham, Regis y Batson coincidieron con la camiseta blanca y azul marino. Su técnico, Ron Atkinson, los bautizó como The Three Degrees, nombre de una exitosa banda femenina estadounidense de soul en el momento. El entrenador fue interrogado por los medios de comunicación sobre la presencia del trío musical en un partido en The Hawthorns, el estadio del West Brom. “¿Para qué las queremos a ellas? Nosotros ya tenemos a nuestros propios Three Degrees”, respondió. Su legado ha sido tan grande que incluso ha llegado hasta nuestros días. No hace demasiado tiempo, en 2019, en una plaza cercana a The Hawthorns, se inauguró una estatua de los tres futbolistas abrazándose tras un gol. El homenaje fue titulado The Celebration.

No me atrevo a afirmar que vayan a dejar tanta huella como para que dentro de 40 años les hagamos una escultura en el centro de A Coruña, pero el gol de la victoria ante el Osasuna fabricado entre Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang y Bil Nsongo me hizo recordar que el Dépor ya tiene a sus Three Degrees. Igual que Cunningham, Regis y Batson, el desparpajo y la determinación con la que disfrutan Adama, Auba y Bil nos hacen disfrutar.