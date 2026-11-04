Adama Traoré, consumir con moderación

Que el fútbol no es matemático es una realidad que todo el mundo asume desde hace décadas. Uno de los deportes más imprevisibles que existen. Y aun así siempre hay seguidores, no pocos, que se empeñan en autoconvencerse de que cualquier situación es replicable sin que el contexto tenga ninguna importancia. Sea la categoría, “este canterano que juega bien en División de Honor Juvenil tendría que ser indiscutible en Primera División”, el rival, “¿por qué no jugamos igual contra X que contra Y?”, o, una de mis favoritas, este futbolista debería ser titular porque lo hace de forma sobresaliente saliendo desde el banquillo.

A este último grupo pertenece el último debate entre el deportivismo, que por lo visto nunca tiene suficiente de lo que le da Adama Traoré. El extremo se está convirtiendo en una apuesta ganadora cada vez que sale en las segundas partes por una mezcla de talento, velocidad y desgaste de los contrincantes que tiene enfrente. Raro ha sido el encuentro en el que no ha producido cosas positivas para el Dépor y el mejor ejemplo está en el triunfo ante Osasuna.

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Cada vez son más los adeptos blanquiazules que reclaman un hueco en el once para el fornido atacante. Pero sirvan estas líneas para mostrar mi empatía con un Antonio Hidalgo que el lunes, nada más terminar el encuentro, quiso echarle agua de nuevo a ese vino que reclama la titularidad de Adama. El técnico reconoce sus virtudes y apela a convencerlo para que todos los esfuerzos que hace hacia adelante, los replique luego hacia atrás como condición para tener más presencia en el equipo. Sea por capacidad física o por desatenciones, la realidad es que las prestaciones del catalán sin balón distan mucho de todo lo que aporta con él.

Pero el que firma estas líneas iría incluso un paso más allá para reforzar la postura de que, en el Dépor de 2026, el Adama de 2026 aportará siempre mucho más como revulsivo, como elemento sorpresa, que partiendo de inicio. O, al menos, que le sentará mucho mejor al equipo. Porque un Adama titular eliminaría, primero, el efecto sorpresa y la parte de la ecuación en la que los rivales llevan corriendo más de una hora. Y segundo, supondría una peligrosa tentación para sus compañeros y que, en lugar de un recurso, se convirtiera en el principal y único discurso ofensivo para el equipo blanquiazul. Lo que inevitablemente convertiría al Dépor en un equipo mucho más simple.

Por eso, como con tantas otras cosas buenas de las que disfrutamos en esta vida a pesar de sus contraindicaciones, mi plan sería el mismo con Adama Traoré: consumir con moderación.