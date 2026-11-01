Rectificar es de inteligentes

Cambian los actores, cambia el guion. El Básquet Coruña pasó de Victor Mature [referencia para los lectores más veteranos; quien no lo conozca, que busque su anécdota más famosa] a Anthony Hopkins en una semana. ¿El motivo? Los giros argumentales. Dos de ellos, instrumentales.

Carles Marco dijo en la rueda de prensa previa al duelo con el Tenerife que, –subrayó– como no lee ni prensa ni redes sociales ni nada (sic), no se había enterado de las críticas a la actuación de Alonzo Verge Jr. en la pista del UCAM, donde quiso ponerse la capa de superhéroe en solitario.

Tal vez el base de Illinois sí lee, o le leen, las opiniones digitales del respetable. Porque su actitud siete días después no tuvo nada que ver. Sus primeros minutos, entregados a asistir a sus compañeros, incluso en situación claramente ventajosa para anotar, desprendieron un agradable aroma a reivindicación del jugador que puede y debe ser. Y es que si uno sabe hacer muy bien dos cosas, carece por completo de sentido que solo haga una.

A pesar de perder seis balones, Verge apenas cometió irresponsabilidades. La única destacable, un triple precipitado que, también es cierto, podía haber supuesto el 95% de la victoria. Se resarció con una maravillosa penetración que puso el penúltimo clavo en el ataúd del conjunto lagunero.

En el otro giro tienen que ver Marco y el propio Verge. El técnico borró del ‘4’ a Karlis Silins, que cuando actúa al poste bajo se le ven las (lógicas) costuras en defensa. Y, de la mano del base, y de la suya propia, que no había asomado demasiado en los cuatro partidos precedentes, nació la remontada.

Dos jugadores felices. Más dividendos para el equipo. Confianza, extra y necesaria, para un Silins al que el Básquet Coruña necesita en su mejor versión. Gente inteligente rectificando por el bien común, a fin de cuentas, lo importante cuando se es buen profesional en este negocio.

Profesionales son los árbitros. Aunque a veces ellos mismos lo ponen en duda. La actuación de Castillo, González y Fernández fue demencial. De mala. Lo reafirmo tras volver a ver el partido con la tranquilidad que da la televisión.

Desconectados entre ellos, lentos de silbato, injustante compensantorios. El Básquet Coruña fue –y esto empieza a ser una constante en el Coliseum– el más perjudicado. Mas no el único. El Tenerife también sufrió, aunque en bastante menor medida, un arbitraje indigno de la segunda mejor liga de baloncesto del mundo. Otra fea constante. Más complicada de rectificar.