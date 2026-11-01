Aubameyang es de otra pasta

A veces, la medicina hace milagros. Y en ocasiones, la genética también. Nos extrañábamos cuando en otros tiempos las bajas por lesión en el Deportivo se extendían más de lo inicialmente previsto. Y es entonces, cuando me brotan esos recuerdos, que muchas veces me viene a la mente cuando Óscar Cano –que precisamente hoy vuelve a cruzarse en el camino del Deportivo, en este caso de su filial– dijo aquello de que “si a Rubén Díez le dan el físico de un jugador medio estaría en Qatar (en el Mundial 2022) o hubiera que haber fusilado a Luis Enrique por no llevarlo”. Y siempre me viene a la mente la típica respuesta: “Y si yo tuviera ruedas, sería una bicicleta”.

Existen dos posibilidades. Que un jugador sin físico lo trabaje y busque todas las herramientas a su alcance para mejorarlo y lo cuide para alargar al máximo su carrera profesional o que no lo haga porque su cuerpo no le da para más, caso de Rubén Díez. Por eso hoy en día, los del segundo grupo rara vez pasan de Segunda. Los del primero, si además reúnen condiciones técnicas y tácticas mayestáticas, pues consiguen, que sé yo, ser los máximos goleadores de la Bundesliga y de la Premier League o ganar la Liga española con el Barça.

Aubameyang está de vuelta con casi un mes de antelación con respecto a lo habitual después de una lesión y una operación como la suya. Es lo que tiene llevar por bandera el optimismo, la ambición y la profesionalidad. Y el trabajo, claro. Sin ir más lejos, hace tres domingos, a la vuelta de mi salida en bici, lo vi marchándose de la clínica Suama, a la entrada de Santa Cristina. Sí, trabajando en su recuperación un domingo a mediodía. La ambición y el optimismo vienen desde el primer momento en que le hablaron de dos meses sin jugar. Simplemente respondió: “Cinco semanas”. Dicho y hecho. Optimista, ambicioso, profesional y, también, hombre de palabra. Después de completar su primer entrenamiento con el resto de sus compañeros a dos días vista del duelo ante el Osasuna, todo parece indicar que disfrutará –y el deportivismo con él– de unos minutos sobre el césped de Riazor. Mañana habrán transcurrido 39 días desde la cirugía a la que fue sometido por el doctor Leyes.

Yo, seguramente igual que usted, también podría decir que si hubiera tenido el físico de Aubameyang habría sido medallista olímpico o campeón del mundo. Pero ni usted ni yo somos como él. Él es de otra pasta.