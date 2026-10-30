Kevin, es hora de confiar

“Esa Kevin no te la falla”. Fue una frase que leí bastante en redes sociales después de que Asp Jensen mandase al larguero un balón que todos estábamos deseando que acabase en el fondo de la red. Porque si así fuese, el Deportivo tendría en su casillero dos puntos más de los que atesora ahora. Y no estaríamos hablando de seis jornadas sin ganar en Liga. Pero, cosas de la vida, ocho días más tarde, Kevin falló una ocasión tan o más clara que la de Jensen contra el Levante. Cuando todos ya cantábamos el gol del empate en el Metropolitano, la pelota acabó en las manos de Oblak.

Ambos fueron errores garrafales. Y también dos situaciones que van más allá del propio fallo. Porque tanto Jensen como Kevin son dos jóvenes que buscan hacerse un hueco en Primera División y que, por supuesto, tienen derecho a equivocarse.

A veces parece que al canterano se le exige una madurez inmediata. Como si el hecho de haberse formado en Abegondo le obligado a estar preparado para cualquier escenario desde el primer día. Se reclama día sí y día también que se apueste por la gente de casa, pero cuando eso ocurre y no aciertan, la paciencia deja de existir.

Lo que ocurrió en el Metropolitano es precisamente el riesgo que existe al apostar por la cantera. Los jóvenes no siempre van a ofrecer el rendimiento que se espera de ellos. Habrá noches en las que fallen una ocasión que parecía imposible de desperdiciar; partidos en los que les pese la responsabilidad. Y todo ello forma parte del proceso de apuesta.

Por supuesto que el fallo de Kevin me dolió. Muchísimo. Y aun así no creo que me haya dolido más que a él. Igual que dolió el de Jensen ante el Levante. No se trata de restarle importancia, pero una cosa es lamentar las oportunidades perdidas y otra es convertirlas en sentencia.

Aportar no consiste en dar minutos cuando el contexto acompaña; va de proteger cuando las cosas no salen y dar continuidad cuando todo se ve un poco más negro. Y más cuando se pide un proyecto con identidad. Hay que aceptar cuanto antes todo lo que viene con ello.

La cantera no garantiza el 100% de aciertos. Ni tampoco los garantiza el mercado de fichajes. Kevin no marcó en el Metropolitano. Jensen tampoco lo hizo contra el Levante. Pero si el Deportivo –afición y club– quiere que las apuestas salgan bien, es hora de confiar.