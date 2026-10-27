En efecto, esto va de ganar y ya toca hacerlo

La vida cuando no gana tu equipo es un poco más incómoda, así que como el Deportivo suma seis jornadas sin cantar victoria andamos todos con una piedra en el zapato. Más irritado me quedo si alguien me habla de sensaciones. Y ahí resuena en mi cabeza ese clásico de Hidalgo que incluso el otro día en una grata entrevista me espetó tal cual Mario Soriano: “Esto va de sumar” o su variante “esto va de ganar”, que ya va siendo hora de que sea lo mismo. Intentaré no referirme al futbolero término “sensaciones”, pero lo evidente es que quien haya observado al equipo durante su aterrizaje en la nueva categoría habrá constatado que no tiene el perfil de los equipos que se intuye que pueden sufrir. Y el caso es que el desastre no está tan lejos. Ahí lo tenemos: una mala racha de lesiones o imponderables, unos cuantos errores en teoría episódicos y ya viajas con fresquillo en la nuca. El Deportivo empató la mitad de los diez partidos que ha jugado. Ganó dos y perdió tres. En todos peleó al menos por la igualada hasta el final (en el Metropolitano, literalmente).

Hay un detalle importante que alerta sobre el pelaje del combo que ha armado Hidalgo: son trece los equipos que han encajado, por el momento, más goles. Sin embargo, mirar hacia la clasificación es un fastidio porque apenas tres puntos separan al Deportivo de la zona roja. Esa es la distancia que le aleja del Espanyol, en el que su entrenador asume que su puesto corre peligro. Más cerca aún, a dos puntos, está el Getafe que según su técnico ha tocado fondo.

Las estrecheces amplifican la exigencia y ahora el equipo se ve ante tres partidos decisivos. Dos de ellos serán fuera de casa, lo cual hasta podría ser una buena noticia. Osasuna, en Riazor, y Espanyol y Alavés a domicilio (luego hay que recibir al Barcelona) definirán en gran medida lo que va a ser el Deportivo esta temporada. Parece fuerte, pero no exagerado. Y ese examen que casi parece una selectividad habrá que acometerlo con las ausencias que han cercenado al plantel en el último mes.

El Deportivo cayó en el Metropolitano, pero lo hizo de pie. Se sostuvo ante uno de los grandes equipos del continente, que además nada se guardó para encarar la liza. Desarmó durante largos minutos el ataque de un rival que había marcado esta temporada al menos dos goles cuando jugó de local. Pero no pudo rascar ni un punto. Tampoco lo hizo en aquel espídico final en Anoeta. Así que falta algo y no parece complicado de identificar: talento y capacidad de definición en los últimos metros. Y ahí cabe reflexionar sobre si en la configuración de una plantilla en la que el entrenador ha planteado desde la primera jornada alinear a dos delanteros en el once no era necesario haber reclutado un ariete más. Quizás sea una asignatura que haya que aprobar en enero.

Tres puntos de 18 después, el Deportivo luce todavía como un equipo ordenado y con no pocos valores, pero también con algún defecto que le puede generar serios problemas porque, además, las dinámicas en el deporte suelen ser complicadas de revertir. Podemos poner todos los paños calientes que queramos y seguramente la mayoría son adecuados para aliviar esa picazón que tenemos, pero ahora toca sumar y ganar. Y hacerlo con lo que hay.