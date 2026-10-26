Si sigues jugando así... pero hay que jugar así

Resulta complicado pedir paciencia en el mundo en el que vivimos. A veces, incluso cuando las cosas van bien. Porque si ganas, habrá que ver si puedes ganar el siguiente. Y si no lo haces... si no lo haces dará absolutamente igual cualquier cosa que puedas decir o intentar explicar. Especialmente si no ganas durante un periodo prolongado de tiempo.

Es totalmente comprensible. Natural, de hecho. La alta competición es emocionante, pero desde luego nunca ha sido justa en las valoraciones. Porque sí, el Dépor hizo un buen partido en el Metropolitano. ¿Y? A pocos le importan los buenos partidos mientras no tengas un marcador que te respalde.

No es mi caso. A mí sí me importa ver que el equipo es capaz de competir contra cualquier rival y en cualquier escenario. Sí me importa que las sensaciones durante 90 minutos den pie a que los protagonistas pronuncian esa frase que apunta a salir más pronto que tarde de la boca de un jugador del Dépor o de su propio entrenador: “Si seguimos jugando así, ganaremos muchos partidos”. Cierto. Tan cierto como que lo complicado cuando no se ganan partidos, es seguir jugando así hasta que el fútbol te devuelva lo que te debe.

Es esa a día de hoy mi gran preocupación con la marcha del equipo blanquiazul. Porque seis jornadas sin ganar son muchas. Incluso después de un buen inicio que le permite a Antonio Hidalgo y los suyos respirar con cierto margen de la zona de peligro. Y hasta el momento no ha dado demasiadas señales de desesperación o de venirse abajo. De emprender esa caída por la madriguera de conejo que lleva a ninguna parte. Que lleva a ese punto en el que no se suman puntos, pero tampoco hay siquiera señales de buen juego que llevarse a la boca.

Porque los malos resultados y las buenas sensaciones son como dos coches que se dirigen a un túnel de un solo carril. Cuando la carretera se estrecha, solo uno de ellos podrá atravesar el momento decisivo antes de volver a salir a la luz.

Y esa encrucijada se acerca para el Dépor. Pasados los brillantes focos de Betis, Real Sociedad y Atlético, llega el momento de dar la cara también contra rivales directos. De que no tiemblen las piernas ahora que hay en juego cosas que perder. Osasuna es ese primer examen en el que hay que seguir jugando así para que las victorias empiecen a llegar. Lo contrario sería un verdadero problema.