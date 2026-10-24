No es nuestra Liga

Volvió a perder el Coruña –o el La Coruña, depende de si te sientas en el palco o en el banquillo del Metropolitano– después de, una vez más, no perder la cara al partido. Es más, los blanquiazules estuvieron muy cerca de sacar algo positivo del Metropolitano. Por sus buenos primeros 45 minutos, en especial los dos últimos tercios del periodo. Y, sobre todo, por esa ocasión prácticamente a puerta vacía que desperdició Kevin en la última jugada del encuentro.

Todo eso, pese a la estatura de un rival en plena inercia positiva –pese al empate europeo del martes en Stuttgart– y, sobre todo, pese al enésimo arbitraje de doble rasero, perpetrado en esta ocasión por Sánchez Martínez, un tipo con doce temporadas de experiencia en Primera y escarapela FIFA desde hace una década, casi nada. Claro que sus decisiones no se plasmaron directamente en el resultado, pero su actuación fue el perfecto ejemplo de cómo han dirigido toda la vida los árbitros a los grandes en su campo frente a los pequeños, castigando a los visitantes lo que permite a los locales. Me extrañaría que no aparezca en las próximas horas algún audio de la Refcam –ya que no hubo VAR– en el que se refiera por el nombre a algún jugador colchonero y por el número al deportivista de turno. Como hizo Pajares Paz en 1992. O como hizo, sin ir más lejos, Soto Grado en la famosa no expulsión del Cucho Hernández por su patada voladora a Ximo Navarro en el duelo ante el Betis en Riazor.

Le pese a quien le pese, que pesa y mucho, el Deportivo es un recién llegado a la élite después de ocho años de ausencia. Ha transcurrido casi un decenio y se han producido tantos cambios en la estructura blanquiazul que el Deportivo ha pasado a ser un perfecto desconocido en unos altos estamentos en los que ya de por sí poco había pintado a lo largo de su centenaria existencia. Mientras tanto, ahí siguen Tebas, Cerezo, Florentino y Laporta. Los de toda la vida haciendo y deshaciendo a su antojo, con su Liga a medida y sus multimillonarios ingresos asegurados a costa de vampirizar, ridiculizar y faltar al respeto –sí, llamar Coruña o La Coruña al Deportivo, se mire por donde se mire, lo es– a todos sus rivales.

Ahora, desde A Coruña podemos tirar del manido “no es nuestra Liga”, dejarlos con sus juguetes y apuntar hacia el partido del Osasuna. Claro que no haber puntuado en el Metropolitano es una pena. Pero cuando hay que ganar, sí o sí, es el lunes que viene.