El Tour desafía al tirano sonriente

Podría decirse que el Tour de Francia, como en las funciones de circo, plantea “el más difícil todavía” a Tadej Pogacar para 2027. Si es que algún recorrido se puede calificar de difícil para el esloveno pentacampeón de la Grande Boucle y al que, pese a sus sonrisas y su buen talante, en el pelotón llevan ya un tiempo mirando mal. Al menos de puertas para dentro y ya no solo a él, si no a todo su equipo. El dominio a veces insultante del UAE Emirates Team tiene con la mosca detrás de la oreja ya no a los ciclistas, si no a los mandamases de otras estructuras multimillonarias a las que la formación árabe deja poco más que las migajas.

Pues en estas, va el Tour y le da la vuelta a la omelette, modificando su recorrido tradicional de los últimos años. Quizá aquí ya no entre el asunto del queme de sus rivales y sí infliya el sempiterno chovinismo. La organización del Tour y los franceses en general siempre han sido reacios a que algún ciclista superase las cinco victorias de Jacques Anquetil, primero, y de Bernard Hinault, después. Es lo que les queda, porque precisamente desde la victoria del Tejón en 1986 ya han transcurrido cuatro decenios sin un vencedor galo.

El que primero sufrió esa exacerbada defensa de Francia en sus carnes fue Eddy Merckx. Un desalmado espectador propinó un puñetazo en plena subida al Puy de Dôme al belga cuando, en la edición de 1975, peleaba por ganar la ronda gala por sexta vez. Además, en duelo frente a otro francés, Bernard Thevenet.

Miguel Indurain buscaba su sexto Tour en 1996. ASO, la empresa organizadora de la carrera francesa desde 1992, fue paulatinamente reduciendo los kilómetros contrarreloj, especialidad en la que el gigante navarro sentenciaba la carrera. Si en 1991 y 1992 dispuso de 140 kilómetros llanos contra el crono en tres etapas (más otra por escuadras), en 1993 bajaron a 117 y en 1994 una de ellas fue sustituida por una cronoescalada. En 1995 se quedaron en 107 kilómetros y en la tentativa del sexto del gigante navarro fueron 103, con 30 de ellos en formato de cronoescalada a Val d’Isère. La organización también borró la cronometrada por equipos por primera vez desde 1975. Eso sí, fue un bonito detalle la jornada que finalizó en Pamplona y pasó por delante de su casa en Villava, cuando ya había perdido sus opciones. Por culpa del julio más frío que se recuerda en Francia, eso sí. En Francia no gustan los tiranos. Por muy sonrientes que sean.