Dos Millones

Ojalá el titular que encabeza esta página fuera la respuesta a una de las preguntas clásicas de David Broncano en el programa de La Revuelta, la de que cuánto dinero tengo en el banco. Pero, obviamente (porque soy periodista), no. La cifra responde al objetivo que las administraciones autonómicas se han propuesto en cuanto a número de personas que en Galicia hagan deporte. Que hagamos. Porque sí, yo también me he unido al plan. Debo reconocer por mucho que me pese que ya he llegado a una edad en la que tengo que empezar a invertir en mi futuro, como si fuera un plan de pensiones, un peto en el que en vez de meter ese dinero que no tengo acumulo dosis de fuerza y resistencia con la finalidad de ganar salud y bienestar pensando tanto en el presente como sobre todo en el día de mañana.

Tampoco nada del otro mundo. Una hora de entrenamiento personal tres días a la semana. Me conformo con subir las escaleras de la grada del Palacio de los Deportes de Riazor sin la necesidad de recibir oxígeno al llegar arriba como si en vez de estar en la zona de prensa acabase de hollar la cima del Everest. No cuenten con que próximamente nos vayamos a cruzar corriendo por el Paseo Marítimo, aunque le he prometido a Andrés Díaz que estaré en la línea de salida de la próxima edición de la Milla que lleva su nombre. Un año para preparar una carrera de 1.609 metros... ¡Malo será! Aunque mi forma física parte más bien de números negativos...

En concreto, la báscula esa que te mide hasta cuánto pesan las pestañas calcula que tengo una edad de 51 años. Mi duelo con ella es que acabe reflejando la real, que de momento aún tiene un cuatro por delante. Con todo esto quiero decir que, créanme, si yo he podido, cualquiera puede. No hay que esperar a un momento ideal: el lunes; el primero de mes; el 1 de enero... Eso sí, aconsejo ponerse siempre en manos de un profesional debidamente titulado para evitar lesiones y que te vaya pautando los ejercicios que mejor se adapten tanto a tus circunstancias como necesidades. Nadie te va a quitar las agujetas. Pero después de mes y medio yo ya noto los beneficios físicos y mentales. Hasta duermo mejor.