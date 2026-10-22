Curry, tres minutos y cero puntos

Este martes el director de este periódico publicaba un artículo referido a un tal Benjamin Stelzer. Este joven, todavía, de 33 años, jugó en el Leyma Básquet Coruña en la temporada 2015-16 y dejó su impronta en más o menos 40 partidos como lanzador y lo que es mejor, “metedor”. Con un tanto por ciento de acierto desde fuera a la línea de 3 puntos de casi el 50%. ¡Vamos, como Barrueta! Es broma.

Y el artículo se refiere a que se retiró muy pronto y ahora ejerce como entrenador ayudante y coordinador jefe de vídeo en los Golden State Warriors, o lo que es lo mismo, el de Wisconsin trabaja muy cerca de uno de los ídolos de los últimos años de la NBA: Stephen Curry.

El tal Curry es ganador de unos Juegos Olímpicos (París 2024) y dos mundiales Turquía (2010) y España (2014). Campeón de la propia liga estadounidense lo ha sido cuatro veces, tres de ellas contra los Cleveland Cavaliers y una contra Boston. O sea, que tiene cuatro anillos. Ha anotado más de 26.500 puntos, de los cuales 12.600 han sido por triples, sumando 62 puntos en un solo partido contra Portland.

Números que, sin duda, marean. Acabará su carrera entre los diez mejores anotadores de todos los tiempos.

Y eso de que Ben Stelzer trabaje ahora con Curry me recuerda que a Stephen lo vi jugar en directo uno de sus primeros partidos en la competición nacional americana. Debutó el 28 de octubre contra los Rockets y yo lo vi en el Madison el 13 de noviembre, en la que debía de ser la 8ª jornada para los de San Francisco. Ganaron en Nueva York a los Knicks: 107-121. Recuerdo perfectamente que fue un partido horroroso en defensa para los dos equipos. Jackson, Ellis, Azobuike y Maggette con más de 20 puntos cada uno contribuyeron a derrotar a los del Madison.

Recuerdo también que le compré a mi hijo una camiseta de los Knicks que costaba 45 dólares y la grabación de número y nombre costaba otros 20. Que no me cobraron. El niño de 9 años jugaba entonces con el número 33 en el Básquet Coruña y si en el recinto neoyorkino a una camiseta le ponías el nombre del ídolo Pat Ewing o su número, la grabación era gratis.

Fui a buscar, como no podía ser de otra manera, cerveza y perritos. No me daban las manos para llevarlo del bar a las gradas. Y con un simple cartón lo preparaban de tal manera que transportar los productos era lo más sencillo del mundo.

Y me acuerdo también de que por las escaleras que estaban a mi lado subía un tipo para una fila superior cargado de cervezas en los bolsillos de una gran gabardina. ¡Con el recipiente de cristal incluido!

Comenté en alto con mis compañeros que eso era un riesgo que se cabrease y arrojara botellas de cristal a la cancha y un espectador que me entendió y que estaba detrás de mí me dijo “no lo hará, y si lo hace esta misma noche acabará en Rikers”, una de las prisiones de la ciudad.

Otra de las cosas que me sorprendió viendo lo que sucede aquí es que los tres primeros cuartos la mayoría de los espectadores los pasan en los pubs del Madison. Muchos, muy grandes y muy bien preparados. Vuelven a su butaca (tengan en cuenta que era un partido de principio de temporada), con bastante bebida encima, cuando va a comenzar la última parte del encuentro.

Por cierto, que este Curry es singular no solo enchufando canastas. En su día rechazó un contrato supermillonario que le ofreció Nike para vestir su ropa y su calzado por motivos religiosos. Es cristiano evangélico. De todos es sabido que cuando “enchufa” un triple se toca el pecho y apunta con el dedo índice hacia arriba. Lo que es menos conocido es que en sus zapatillas imprime frases de la biblia como “todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Durante años estuvo utilizando ropa Under Armour. Ahora tiene su propia marca.

Volviendo a aquel partido los neoyorkinos Danilo Gallinari y el pequeño gran matador Nate Robinson (ganó tres concursos de mates midiendo poco más de 170 centímetros), no pudieron con los Warriors. A pesar de que en ese partido, Stephen Curry jugó tres minutos y no anotó. Ver para creer.