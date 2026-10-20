Talentosos y simpáticos

No vale con serlo, también hay que parecerlo. Una sentencia que suele aplicarse a los que mandan. Y de la que no están ajenos –en contra de su voluntad, supongo– los deportistas de élite, convertidos –en este caso no supongo– en los nuevos ejemplos sociales.

Todo deportista de primera fila tiene talento. Unos más que otros, obviamente. Andar escaso de ello, pero compensarlo con otras cosas, se perdona. Todo lo contrario que no decir lo que uno no quiere oír. Es el sambenito que arrastran dos de los mejores atletas que ha parido España: Fernando Alonso y Rafa Nadal.

En el caso del ovetense, porque jamás se ha mordido la lengua. En el del balear, por dos motivos. Uno, su carácter poco explosivo, su –presunta– sosería ante un periodista o una cámara de televisión. Dos, por unos ideales que chocan con los de una mayoría.

La mezcla de churras (deporte) y merinas (política) tan en boga en nuestro país, donde la gruesa línea que debe(ría)separarlas está en claras vías de extinción. Las personas cercanas de manera directa (deportistas y, sobre todo, directivos) o indirecta (aficionados) discutiendo como políticos y los políticos comportándose como malos deportistas. Busquen una entrada aleatoria en cualquiera de las redes sociales. No pasarán ni cinco comentarios antes de que aparezca el primer insulto o falta de respeto. De quienes pretenden que sobre quienes discuten sean un ejemplo para sus propios hijos.

Viene esta ligera diatriba al hilo del mayor logro en la carrera profesional de Alejandro Davidovich. Del cual me alegro tanto como cuando David Ferrer conquistó su único título de Masters 1000.

El tenista malagueño, primer español que gana el de Shanghai, tiene bastante en común con el todavía capitán del equipo de Copa Davis. Tenistas de trabajo, en el caso del andaluz, interrumpido muchas veces por pequeñas lesiones que le han impedido –de momento– llegar a la altura que de él se esperaba cuando brillaba en edad de formación.

Davidovich es un tipo sencillo y simpático, al menos desde la distancia (demasiada gente se cree capacitada para juzgar a quien no conoce personalmente), y dueño de un juego que, por esfuerzo y garra, entra bien por los ojos.

Habrá, lógicamente, a quien no le caiga tan bien como a mí. Y podrá discutirlo, negarlo y hasta pelearlo en redes sociales. Me preocupa lo mismo que un accidente de rickshaw en Bombay. Y seguro que a Davidovich también. Las churras y las merinas, en otros campos.