Racing, Leyma y dos caminos paralelos

Hace un par de años, sobre estas mismas fechas, escribía sobre el tiempo que le quedaba al Básquet Coruña para enderezar un debut en la ACB que había comenzado torcido, pese a la inmensa alegría del victorioso debut frente al Real Madrid. Había tiempo entonces y lo sigue habiendo ahora, pero es evidente que si en aquel momento había que tomar medidas, también es de obligado cumplimiento empezar a aplicarlas desde este mismo instante.

Encajar un mínimo de 92 puntos y una media de 105,5 por encuentro conduce a cualquier equipo de forma irremisible por el mismo camino: el que transitaron los naranjas hace dos temporadas. Es cierto que la media anotadora de la liga se ha incrementado de lo lindo en estas primeras jornadas. El sábado, por ejemplo, el Breogán perdió pese a haber elevado a su casillero 102 puntos. Pero no es menos cierto que mientras hay solamente dos equipos –Real Madrid y Breogán– con más de 400 puntos anotados –más de 100 por partido–, son cinco los que han encajado por encima de esa misma cifra: Barça, Girona, Bilbao, Manresa y Leyma. La lectura es clara. La anotación se ha incrementado, pero son más los equipos que conceden de más que los que anotan por encima de la media.

En la redacción hablábamos este domingo sobre el Racing de Santander y su modelo. Me recuerda al Dépor de Oltra. Con su calidad, en Segunda le valía, pero no en Primera. Con 25 goles encajados –casi 3 por partido– y 0 puntos en 5 partidos fuera de casa, es tan carne de cañón como lo fue el Deportivo 2011-12. Fernando Vázquez llegó para cerrar filas y apretar los dientes, pero fue tarde, porque cuando aquel Dépor, como dice el argot cestístico “bajó el culo”, no bastó para evitar el descenso.

Con esto no quiero decir que, como en aquel Dépor fue despedir a Oltra, la solución sea prescindir de Carles Marco, porque esto acaba de empezar. Lo que sí resulta evidente es que algo tiene que cambiar, y de forma sustancial, en el sistema defensivo del equipo. Las alarmas no están encendidas todavía. Un equipo por debajo en la tabla, cuatro con el mismo número de victorias y seis con solo un triunfo más. En las próximas tres jornadas, el Leyma se medirá a dos con los que ahora mismo comparte balance: UCAM Murcia a domicilio y Andorra en el Coliseum. Entre medias recibe a un Tenerife que tras su tropezón inicial en Zaragoza ganó en Málaga y Murcia y al Baskonia. Ojo, sin anotar más de 90 puntos. Sí, se puede ganar sin llegar 100.