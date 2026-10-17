El blanco fácil

Hay jugadores que no necesitan hacer un partido extraordinario para ganarse el reconocimiento de la grada y otros que parecen condenados a no recibirlo, por mucho que hagan. Diego Villares lleva demasiado tiempo instalado en ese segundo grupo. El capitán del Deportivo es uno de esos futbolistas cuyo trabajo parece pasar desapercibido cuando las cosas salen bien, pero que se convierte en el centro de las críticas en cuanto comete un error. Y ahora también cuando simplemente está cerca de él. Este viernes ante el Levante volvió a quedar reflejada esa realidad en una de las últimas acciones del encuentro.

Y todo esto con un jugador que lleva prácticamente toda su carrera defendiendo los colores del equipo coruñés, resulta difícil de entender. Villares no es el futbolista que siempre aparece en la fotografía del gol, a pesar de que contra el Betis sí se vistió de héroe para rescatar un punto en el minuto 87. Tampoco es el que acapara los titulares o el que levanta al estadio con una acción espectacular, pero hace ese trabajo sucio que tantas veces sostiene al equipo, el que continúa corriendo cuando otros ya no pueden y el que se pone el traje de bombero para apagar múltiples fuegos siempre que está sobre el césped. Pero a pesar de esto, siempre existe una parte del deportivismo que solo repara en él cuando algo sale mal.

El problema no es que se critique a Villares. Todos los jugadores están expuestos al análisis y nadie debería estar por encima de las valoraciones, ni siquiera el capitán. El problema es la diferencia de criterio. Cuando hace un buen partido, parece que lo mínimo que merece es el silencio. No hace falta reconocerle nada ni detenerse en lo que aporta. En cambio, cuando comete un error, como ocurrió ante el Málaga, aparecen enseguida las voces que aprovechan la ocasión para cargar contra él. Lo sucedido ante el Levante volvió a ser un reflejo de esa dinámica.

Con el Deportivo empatando y el partido acercándose al minuto 90, Villares recupera un balón después de llevar 87 minutos corriendo y deja solo a Jensen, que apenas acababa de entrar al campo y tenía ante sí una ocasión clarísima para darle la victoria al conjunto blanquiazul. Una de esas que no se pueden fallar, pero el joven atacante no acertó y la oportunidad se escapó. ¿Y qué pasó? Que rápidamente comenzaron las críticas a Villares. Que tenía que haber tirado él, que le había dado un marrón a su compañero, que había tomado una mala decisión... ¿De verdad?

Villares: "No tengo alma de delantero" Más información

Jensen tiene 19 años y una gran proyección que, evidentemente, necesita minutos para ganar confianza y experiencia. Pero el Deportivo apostó por él en el mercado de fichajes del regreso a la élite precisamente para que pueda aportar en acciones como esa. Y esto no va de señalar a Jensen, va de preguntarse por qué algunos siempre prefieren buscar un culpable y sí, en lugar del de Villalba fuera otro el que da ese pase, las redes sociales también se habrían llenado de cientos de mensajes, o más bien de críticas, como las que ahora hay que leer sobre el capitán blanquiazul.

Villares no solo es un futbolista que se deja la piel por el equipo. Es también alguien que siente el Deportivo, que lleva años defendiendo su escudo y que ejerce la capitanía sin necesidad de levantar la voz ni de buscar protagonismo. No suele tener una mala palabra, da la cara y continúa trabajando. De hecho, tuvo que hacerlo también después de que se le señalara por no haber finalizado él la jugada. "No tengo alma de delantero, eso está claro. Salí a trompicones de esa acción, y no sabía cómo estaba posicionado. Decidí dar el pase. A lo mejor tendría que haber tirado yo. Nunca lo sabremos", explicó.

El deportivismo puede exigirle más, discutir decisiones y señalar errores. Faltaría más. Y no hay que aplaudirle solo por ser capitán ni por llevar años en el Dépor. Pero si cuando acierta solo hay silencio y cuando falla siempre hay reproches, el problema quizá no esté únicamente en el futbolista, sino también en la mirada de quienes lo juzgan.