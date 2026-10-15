No quiero tu palmadita

Todo es más fácil con futbolistas como Lucía Pardo. En la entrevista de ayer me encontré con una chica humilde, pero con un profesionalismo encima que no le cabe dentro. Me reconoció que, cuando llega a casa, ve el partido que ella misma ha jugado hasta dos veces si hace falta. Todo para analizarse, detectar errores y buscar la manera de mejorar. Incluso cuando ya ha terminado su trabajo, sigue trabajando.

En esta anécdota hay una forma de entender el fútbol que no necesita discursos grandilocuentes ni aplausos por sistema. Hay una futbolista que no se conforma, que se exige y que entiende que siempre hay margen de mejora. Hay, sobre todo, una persona que no pide que se le regale nada, sino que trabaja para ganárselo.

Por eso, el fútbol femenino no necesita palmaditas en la espalda. Tampoco que se le perdonen los errores ni que se maquillen sus carencias. Ni mucho menos que cada análisis venga acompañado de una justificación. Necesita algo mucho más sencillo: hablar de fútbol. Sin más. De fútbol cuando se gana y cuando se pierde; cuando un equipo acierta y cuando se equivoca; cuando un fichaje funciona y cuando una planificación merece ser cuestionada. Porque normalizar consiste en entender que sus protagonistas también están expuestas al juicio deportivo.

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Durante años, la reivindicación de más visibilidad, recursos y reconocimiento ha sido imprescindible. Y lo sigue siendo. Pero esa lucha no debería impedir que exista otra conversación: la que analiza lo que sucede sobre el verde. El problema aparece cuando cualquier crítica parece un ataque o cuando el afán por protegerlo termina convirtiéndose en condescendencia. Exigir no significa ignorar las injusticias; significa analizar con rigor, tener en cuenta el contexto y distinguir entre la limitación estructural y de recursos y una mala decisión.

Lucía no tiene que representar a todo el fútbol femenino ni convertirse en una excepción ejemplar. Precisamente ahí está la cuestión: no debería hacer falta encontrar historias extraordinarias para reconocer la profesionalidad de quienes compiten cada semana.

El fútbol femenino merece respeto. Pero también crítica. Porque la igualdad no consiste en aplaudirlo todo, sino en tomarse este deporte en serio. Y algunas futbolistas, como Lucía, ya lo hacen cada vez que vuelven a ver un partido para aprender de sus errores. Aunque nadie la esté mirando.