David Mella, ¿extremo o lateral?

Da gusto escuchar una intervención de un futbolista que evita frases hechas y no opta por entrar en lugares comunes. Por eso mismo, da gusto escuchar a David Mella cuando se pone delante de un micro.

El canterano se pasó este miércoles por sala de prensa. Y, a pesar de una prudencia en las comparecencias que se ha convertido casi en norma impuesta por los clubes ante el irracional miedo a los titulares, sus palabras tuvieron miga.

El teense apenas ha cumplido los 21, pero lleva tanto tiempo en nuestras vidas que, quizá le exigimos como si ya fuese un veterano. Desde luego, su poso delante de los micros ayuda a contribuir a esa sensación. Pero David no tiene todavía edad ni siquiera para haber acabado unos estudios universitarios. Y desde luego, no puede jugar ya como si fuese un futbolista consolidado en Primera.

Mella fue un ‘avión’ en su primer curso en el Dépor, en el que ayudó al ascenso a Segunda como una de las grandes referencias de una plantilla en la que era novato. Y en su debut en el fútbol profesional, también fue uno de los futbolistas más destacados. Consolidado en Segunda, el curso pasado arrancó la pretemporada fuera de forma, después de acabar esa campaña 2024-25 lesionado —“tienes que seguir siendo profesional, estés lesionado o no. En mi caso, no lo fui siempre”, apuntó él mismo—. Y le costó encontrar su nivel. Aunque a partir de marzo, otra lesión se cruzó en su camino.

La realidad es que en sus tres temporadas completas en el primer equipo, Mella ha dejado grandes momentos, salpicados por otros más bajos, aunque bastante condicionados por sus lesiones. La falta de continuidad lastra. Y más si viene acompañada de una constante necesidad de adaptación. De ser extremo izquierdo toda su vida a aprender a jugar en la banda derecha. Y, desde la llegada de Hidalgo, sacrificarse como carrilero a pie cambiado.

Quizá todavía le falte una última evolución y complete su reconversión definiéndose como lateral izquierdo en la élite. Yo defiendo desde hace tiempo que es ahí donde más lo veo. Y el propio chico reconoció que son muchas las voces que se lo dicen.

Sin embargo, Mella se resiste y, a la vez, se pone a disposición del técnico para si lo necesita ahí. Hace bien. Tiene tiempo para reciclarse. Démoselo también para que, apoyado por el club, vuelva a coger la confianza, clave para recuperar atrevimiento, un ingrediente clave para cualquier extremo.

Si no lo logra, siempre podrá ser un gran lateral. Porque recuerde, estimado lector, David no es un veterano y el crecimiento de un futbolista, sobre todo a su edad, no siempre es lineal. Calma.