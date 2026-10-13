Casi 22 años de récord

El pasado viernes, a muchos coruñeses no les pasó desapercibido un homenaje a un paisano, deportista de pro, y tal vez uno de los mejores atletas nacidos en esta ciudad de todos los tiempos. Andrés Díaz de nombre y apellido, siendo el de su madre también Díaz. Vino al mundo un 12 de julio hace ahora 57 años.

Fue olímpico en dos citas de esta enorme competición. En Atlanta (EE. UU.) y Sidney (Australia) en los años 1996 y 2000. Una experiencia increíble. Aunque lo más meritorio y valorable fue que, en tiempos en que los récords duran menos que un caramelo a la puerta de un colegio en cualquier prueba atlética, Andrés mantuvo casi 22 años el de 1.500 metros en pista cubierta, desde que dejó grabado a fuego en un meeting en el Pireo (Atenas) en 1999 con un tiempo de 3:33:32, no superado hasta febrero de 2021 por un atleta de la talla mundial, actualmente, como Jakob Ingebrigtsen. Insisto. Los récords están para batirse cada poco con todo lo que mejora el deporte en general y el atletismo en particular, pero al noruego y a todos los demás, les costó rebajarlo 21 años y 11 meses y 15 días.

Eso no es lo importante. Lo que de verdad cuenta es que a Andrés se le reconoció no solo sus méritos deportivos, que los tiene, sino también los humanos. Es difícil encontrar ninguna colaboración que se le haya solicitado y a la que haya dicho que no.

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Y eso me recuerda que luego hay instituciones a las que esa ayuda se la han pedido varias veces, que desinteresadamente contaron con Díaz, y que a la hora de la verdad el viernes estuvieron presentes porque los organizadores son buena gente y no quisieron excluir a nadie, aunque la contribución al homenaje de ellos fuera nula. O testimonial. Y eso siempre te deja un poco frío. Es el deporte que tenemos en esta bendita ciudad. Al lado, para presumir. De lado cuando lo que toca es colaborar.

Pero esto también le ocurre a algunos deportistas. “Oye, mira, estamos montando esto en homenaje a Andrés, ¿contamos contigo?”. Y la respuesta es tan sencilla como terrible: “Habla con mi representante”. Supongo que por intentar cobrar 2.000 ‘cochinos’ euros.

No dejé pasar la oportunidad de darle un abrazo a Andrés ese día en el Parrote. Y tuve recuerdos geniales y que espero que no se borren nunca. Y me sigue pareciendo un tipo excepcional. Y luego me emocioné (qué se le va a hacer, estoy mayor) viendo correr a unos ‘pequerrechos’ que apenas levantan un metro del suelo. Y luego las chicas, fantásticas. Y todo lo demás. Fue una tarde entrañable. Con motivo más que justo. Y no puedo acabar sin mencionar al que más se movió para que fuera una realidad este homenaje. Una de las personas más entusiastas de este deporte y que más entiende de él: José Carlos Tuñas. Alma mater del Club Atletismo Coruña Comarca. Por gente como José Carlos, el deporte coruñés sigue saliendo en los papeles.