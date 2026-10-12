Dos y dos son cuatro

Dicen los matemáticos que los números pueden llegar a engañar, pero a mí me sigue pareciendo que dos más dos son cuatro. Y que si en un partido de baloncesto un equipo consigue 81 puntos y el de enfrente encesta por valor de 80, el primero mencionado ha ganado. Los expertos apoyan una posible inexactitud de los números por la interpretación que hacemos de ellos. Estamos en trabajo de campo del E.G.M. (Estudio General de Medios, que trata la audiencia de las empresas de comunicación). Un ejemplo: una radio tenía 50.000 oyentes y en la siguiente oleada le otorgan 25.000. Se ha quedado en la mitad. Ha perdido el 50% de los seguidores. Pero cuando anuncian el resultado de la encuesta, vemos que presumen de lo bien que van. ¿Por qué?

Estos resultados no los comparan con los tres meses anteriores, sino con hace varios años, que apenas tenían 20.000. Números interpretables. A mí no me lo siguen pareciendo. Y los números, por mucho que queramos justificarlo, no mienten. En el partido del sábado de la liga ACB disputado en el Coliseum coruñés entre el Básquet Coruña y el Zaragoza, fueron muy claros. Perdimos 71-92.

Perder o ganar le puede pasar a cualquiera. Con lo que ya no estoy tan de acuerdo es que en el descanso caigas por 28-52. Y que tires por tierra casi tres cuartos de un partido en los que ni puedes ni consigues remontar. Y sigo argumentando con cifras: en tiros de dos la cosa fue pareja. En los tiros libres, más o menos fallamos lo que metimos. Y en tiros triples encestamos 7 veces de 39 intentos. Y eso que Barrueta ya no se viste de naranja. Zaragoza en tiros libres y de dos puntos, más o menos estuvieron como nosotros. En tiros de tres encestaron 15 de 22 lanzamientos. Es decir, el 70%.

De 145 a 60 en apenas dos años Más información

Hicimos más faltas personales que ellos (5 en el partido), cogimos 1 rebote menos que ellos, otras 5 asistencias menos, y en valoración quedamos 60-103 a favor de los visitantes. Que es una cifra que depende de muchas cosas, pero al menos es indicativa. Dejando los números, lo que fue un hecho es que Zaragoza jugó muchísimo mejor que nosotros a pesar de tener en el banquillo al ‘exaltado’ García de Vitoria, que anunció que intentarían bajar el ritmo del Leyma y lo consiguieron. ¿Cómo? Pues moviendo la pelota hasta que los tiros que realizaban eran fáciles y cómodos. Y las posibilidades de acertar, mayores.

Tiros de fuera, entradas o canastas desde debajo de nuestro aro tras rebotes de gente como Birutis o Fernández. Luego estuvieron en su línea tanto Bell-Haynes, al que conocemos de Breogán, como Homesley, de Grancanaria, y sobre todo el estadounidense Jaworski, con pasado en Guipuzcoa y en Bilbao. Que parece un ‘sin sal’ y que nos metió 17 puntos con cuatro triples que los hizo parecer fáciles, pero que no lo eran. Por si faltara algo, hasta Vives jugó 24 minutos con buenas acciones a pesar de sus 33 años y al que ya le radié partidos hace 15 temporadas cuando nos amargaba con el Prat Juventut en el pabellón Joan Busquets en el Estruch. Y en nuestra cancha, también. Hasta el argentino Nicolás Brussino, de la misma edad que Guillem, y que nos hizo mucho daño.

De todas formas, debemos convenir en que hay dos cosas muy claras y ciertas. Una, que esto va a ser muy difícil. Lo de mantener la categoría. Y dos, que ni somos tan buenos por ganar a Bilbao tras prórroga, ni tan malos tras perder por 21 puntos en casa frente a Zaragoza. Sí que parece que en Primera FEB los rivales te conocen perfectamente, pero hay muchos clubes que al final no te van a poder ganar por falta de calidad. Y que en ACB también te conocen, más si cabe, y que te puede ganar todos. Sería bueno que, además de nuestra competitividad, trabajo, entrega y ganas, para ciertos partidos tuviéramos un plan B.