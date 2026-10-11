Que la apuesta sea real

El Deportivo viajó a San Sebastián condicionado por las bajas. Las lesiones de Casadó, Aubameyang y Zaka obligaron a Antonio Hidalgo a mirar hacia Abegondo para completar la convocatoria y llevarse a Martín Ochoa, Kevin Sánchez y Noé Carrillo. Tres futbolistas que dejaron al Fabril sin algunas de sus piezas más importantes para afrontar su compromiso liguero contra el Racing de Ferrol en Riazor. Una circunstancia que forma parte de la propia naturaleza de un filial: estar preparado para dar el salto cuando el primer equipo lo necesita. Y es que, si algo ha demostrado el Deportivo a lo largo de su historia reciente, es que la cantera puede ser mucho más que un recurso para rellenar una lista. En Anoeta fueron titulares Yeremay y Mella, dos futbolistas formados en las categorías inferiores, a los que se sumó Villares, quien, aunque no es canterano en el sentido estricto de la palabra, lleva tantos años ligado al club que representa como pocos esa identidad deportivista.

Ver a los tres juntos desde el inicio tuvo algo especial. Por un momento, fue inevitable acordarse de aquellos tiempos de Primera RFEF, cuando ellos ayudaron al Deportivo a salir del barro y recuperar el lugar que le correspondía. Una etapa que dejó heridas, pero también una conexión muy especial con una generación que creció al mismo tiempo que el deportivismo volvía a ilusionarse. Por eso, ver a Yeremay y a Mella ocupando las bandas del equipo blanquiazul, y a jugadores de la casa defendiendo el escudo en escenarios como Anoeta, siempre tiene un valor añadido, al menos para mí.

Quizá por eso también queda la sensación de que la cantera pudo haber tenido algo más que decir en San Sebastián. Ochoa, Kevin y Noé vieron el partido desde el banquillo y ninguno llegó a tener minutos. El Deportivo terminó perdiendo por 3-2, aunque peleó el empate durante buena parte del tramo final y tuvo ocasiones para conseguirlo. La sensación de que el punto no estaba tan lejos se apoderó del equipo y de un Antonio Hidalgo que optó por Jensen para tratar de conseguirlo en lugar de recurrir a alguno de los delanteros del Fabril. Una decisión que puede entrar dentro de la normalidad y que responde a lo que el técnico consideraba más conveniente en ese momento, pero no deja de ser una de esas situaciones que invitan a pensar qué habría pasado si la apuesta hubiese sido diferente.

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Personalmente, me habría gustado ver a Kevin o a Martín en esos últimos minutos. No se trata de cuestionar la apuesta por Jensen, simplemente que habría sido bonito ver las ganas con las que siempre salen los canteranos luchando en ese intento final. Seguro que muchos todavía recordáis aquel gol de Noé contra el Mallorca como si fuera ayer.

Porque la cantera está para ayudar al primer equipo, pero también es una fuente de identidad, de sentimiento y de futuro, y a mí siempre me apetece que esa apuesta vaya un poco más allá. Quizá los últimos minutos podrían haber servido para darles ese pequeño espacio a quienes esperan su oportunidad desde abajo. Al fin y al cabo, si algo nos enseñaron aquellos años en el barro, es que nunca está de más mirar hacia Abegondo. A veces, ahí están las respuestas.