Ya no somos tan novatos

Cuando has vivido desde dentro un club como Básquet Coruña durante muchos años se te olvida tu faceta como aficionado. Empecé siendo aficionado, luego directivo cuando superar 500 abonados y tener un presupuesto de 600.000 euros era un éxito. Tras el cierre de temporada de nuestro estreno en ACB, regresé a mi papel de aficionado. Desde entonces, con el reposo que me ha dado dejar mis funciones en el club y disfrutarlo desde la grada, he sido más consciente de cómo ha calado el proyecto en la ciudad y sus alrededores.

El primer ascenso a ACB fue una auténtica explosión social, y he podido ver desde entonces como se han sumado miles de aficionados al club, aficionados que además lo viven con pasión, acuden masivamente al Coliseum (nuestro “Forno de Riazor” afortunadamente se nos quedó pequeño) y sienten identificación con lo que entre todos hemos creado.

Me produce una alegría enorme ver como miles de personas y familias completas acuden cada partido al Coliseum, dispuestos a disfrutar del equipo, el ambiente y de un deporte tan bonito como el baloncesto. Y este éxito social me lleva a recordar la excelente respuesta de la afición en nuestro primer año en ACB cuando los resultados y la clasificación no acompañaban, pero la gente seguía apoyando desde las gradas. Se me ponen los pelos de punta al recordar como despedimos más de 6.000 personas al equipo en su último partido de aquella temporada con un aplauso interminable y muy emotivo, con muchos de nosotros con lágrimas en los ojos y reconociéndonos mutuamente entre equipo y afición el esfuerzo conjunto de nuestro estreno en ACB.

Aquel final fue un claro síntoma que el club había calado en el corazón de muchos coruñeses.

Y estamos de vuelta en ACB, tras una temporada brillante en Primera FEB. ¡Qué alegría volver a la primera categoría y qué partidazo el pasado domingo!, con un final emocionantísimo, que nos hizo recordar a nuestro anterior estreno con la victoria contra el Real Madrid.

Ya nos somos tan novatos como entonces, y ojalá toda esa experiencia acumulada en el club, staff y afición nos ayude a mantener la categoría esta temporada y dar un paso mas la siguiente. ¡Vamos Basquet Coruña, “equipo do meu corazón, xoia da niña fortuna”!

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Alberto Méndez fue directivo del Básquet Coruña entre 2018 y 2025