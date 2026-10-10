Estilo y ambición

Dos ascensos en tres años y un sólido apoyo social que parece asentado tras superar con éxito el lógico entusiasmo del estreno en la ACB y la decepción de un descenso.

Esos son dos de los avales de un proyecto que ahora necesita consolidarse deportivamente para dejar de pensar que el Leyma Coruña ha sido fruto de un golpe de suerte, de un efímero milagro capaz de transformar un antiguo coso taurino en una de las instalaciones más vibrantes del baloncesto español. A Coruña se ha reenganchado de nuevo a la ACB, ha desembarcado a tiempo en una competición que ha dejado de arrastrar los pies para ser ya un espectáculo de primer orden, un juego definido por el desenfreno y entregado al vértigo y la emoción.

El Leyma ascendió con un marcado estilo personal, bajo el sello de Carles Marco, un devoto de la nueva religión, de la que se empapó con Tiago Splitter en el París Basketball. En la capital francesa, sobre los cimientos que había colocado Tuomas Iisalo, el visionario finlandés que ahora está al frente de los Memphis Grizzlies, Marco se convenció definitivamente de que el futuro inmediato del baloncesto reposaba en la intensidad, la velocidad y el descaro, una continua rotación de jugadores que no se permite un respiro. Un estilo que felizmente parece extenderse como la pólvora en la ACB, y del que el Leyma de Carles Marco es uno de sus más fieles seguidores. El tostoncesto o el exasperante baloncesto control es ya solo una pesadilla del pasado.

Así que bienvenidos a la modernidad, al nuevo BA-LON-CES-TO con mayúsculas, al juego de las continuas rotaciones, los ataques vertiginosos, los lanzamientos estratosféricos y las remontadas imposibles. Así ascendió el Leyma Coruña y así promete competir esta temporada. Habrá diversión y sufrimiento. Nadie puede garantizar el triunfo, pero incluso una afición tan novel y comprensiva como es la marea naranja, tendente a la condescendencia, no perdonaría ya la falta de competitividad o la resignación.

Quien asistió en directo el pasado 7 de junio al desenlace de la Final a Cuatro de la Primera FEB difícilmente olvidará un episodio que ya forma parte de la épica del deporte coruñés: la soberbia actuación de Caio Pacheco, en continuo ascenso, o el arrojo de Paul Jorgensen o Didac Cuevas, empeñados ahora en llevar la contraria a quienes desconfiaban de su capacidad para hacerse un hueco en la ACB.

Un par de jornadas parecen haber despejado las dudas sobre la continuidad de media docena de los protagonistas del último ascenso, seis jugadores que saben que solo el esfuerzo es innegociable y que marcan el camino a los recién llegados: Alonzo Verge, Dimsa, Uleckas, Silins, Conditt y Skapintsev. Riesgo, pero también ambición, la de un grupo que, como el baloncesto coruñés, tiene ocho meses para seguir creciendo o al menos para asentarse en la ACB de las disruptivas y las flagrantes, del instant replay o de las discutibles acciones de tiro. Un espectáculo de primer nivel del que solo otras 17 ciudades pueden disfrutar en directo. El sueño imposible de hace solo unos pocos años y el privilegio por el que merece la pena seguir peleando.

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José M. Fernández es periodista con más de tres décadas de trayectoria en el baloncesto coruñés