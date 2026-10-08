Todos los domingos a la noche dedico un poco de tiempo a anotar mis ‘obligaciones’ de la siguiente semana. Me gusta vivir así, de siete en siete días. Y ahí, en medio de trabajo, ocio y entrenamientos, siempre hay un hueco para la Fórmula 1 y los horarios de cada Gran Premio.

Pero por mucho que sea el deporte con el que más he vibrado junto con el fútbol y el tenis, esta temporada ha sido especialmente dura. Sin entrar en tecnicismos y a la espera de algún parche, el nuevo reglamento hace que las carreras se sientan demasiado artificiales. Nada de eso importa demasiado —por no decir cero— si tu piloto favorito pelea por grandes cosas, pero es que Fernando Alonso está abonado a las últimas posiciones a los mandos de un Aston Martin por debajo de las expectativas y con un motor Honda directamente ridículo.

Así nos plantamos hace un par de semanas en el Gran Premio de Azerbaiyán, un circuito con una recta de algo más de 2 kilómetros que terminó de convertir el asunto en sonrojante. Pensé fríamente si merecía la pena querer que siguiera. Y sin tener clara la respuesta, la intuía.

Lo que me pilló totalmente por sorpresa fue el vídeo que me mandó el pasado martes mi compañero Raúl por WhatsApp. “A message from Fernando”, sin más. Entré pensando que habíamos llegado al final del camino y, tras bajar sin querer a la siguiente publicación, tuve el spoiler de que había renovado. Entonces me sorprendí celebrándolo. Ahí estaba la respuesta.

¿Hasta cuándo, Fernando? Pues por mí, hasta sus 50. Hasta más allá de mis 30 tras haber seguido con ocho años la carrera en la que logró su segundo Mundial. Si pienso en ello, noto ese recuerdo en una capa profunda de mi memoria. Y no es para menos, ha pasado muchísimo tiempo. Después vinieron tres campeonatos en los que el título se escapó por uno, cuatro y tres puntos. Años de penitencia en Mclaren (Honda), la retirada, el regreso de la mano de Alpine mientras ganaba Verstappen con su Red Bull (Honda), la ensoñación inicial con Aston Martin y sus ocho podios o la actual caída.

Seguramente 2026 haya sido el año más difícil. Porque todos empezaban de cero y porque Aston Martin cuenta en su proyecto con Adrian Newey, un genio de la aerodinámica que cuenta en su palmarés con doce títulos de constructores. Y precisamente por eso, ¿cómo lo iba a dejar Alonso con este sabor de boca?

Al menos que sea luchando con otros coches, realizando emocionantes maniobras para conservar una séptima plaza o para llegar in extremis a los puntos como el otro día en ese halo de luz que fue Malasia. Cosas como esas me han inspirado a pelear con las herramientas que he tenido en cada momento, sea el campo de la vida que sea. Y si en alguno de esos “a ver el año que viene” llega por fin ese coche ganador… Parecerá irreal, supongo. Hasta me resulta ya imposible de creer. Pero y si sí… Seguimos ganando tiempo para intentarlo. Las veces que haga falta. Y mientras tanto, al Dakar.