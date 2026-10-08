¿En dirección prohibida o dando vueltas en círculo?

World Skate Games. Algo así como los Juegos Olímpicos de los deportes de ruedas. Skate, velocidad, artístico, los dos hockey, los de los patines en línea y los tradicionales, patinetes, descensos por carretera sobre una tabla en versión luge o skeleton... Todo muy espectacular. Pero empieza la competición femenina de hockey sobre patines en Asunción (Paraguay) y falla un detalle tan imprescindible como es la pista: está impracticable. Solo había que ver a las jugadoras en la primera jornada. Y no por falta de calidad. Algunas de las mejores del mundo, auténticas virtuosas encima de las ruedas, apenas podían frenar, se caían al suelo como en cascada y prácticamente acabaron jugando en estático para no arriesgar (para el segundo día las cambiaron de ubicación, a la pista de la competición sub-19, para acometer mientras mejoras y vuelven ahora para la fase final).

Para los que no entiendan de hockey, la superficie, igual que el propio patín (cualquier pequeño detalle que se cambia implica un tiempo de adaptación) es fundamental. Es como en la Fórmula 1 o en las motos. No se llevan los mismos neumáticos en todos los circuitos y, si estos no están cuidados, los coches pueden salir disparados. ¿A nadie se le ocurrió, antes de que la competición echara a rodar (nunca mejor dicho), comprobar si sus condiciones eran óptimas para jugar?

“¿En una competición como los WSG nadie comprobó antes de empezar si la pista estaba en condiciones óptimas para jugar?”

Cuesta creer. Y sobre todo, no parece serio. A veces con el hockey tengo la sensación de ir en dirección prohibida o estar dando vueltas en círculo, encontrándome de frente una y otra vez con los mismos problemas. Y es frustrante, porque es un deporte que a mí desde que lo conocí me enganchó. Pero que con detalles como estos me hace caer en el pesimismo y creer que no va por otro camino que el de su progresiva y lenta autodestrucción.

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Se llevaron las manos a la cabeza cuando Carmelo Paniagua, presidente de la Federación Española de Patinaje, dijo en un pódcast que el hockey nunca iba a ser olímpico. Y ni tanto ni tan poco. Los Juegos, efectivamente, son una quimera. Pero eso tampoco significa que nos acabemos conformando con un deporte de solteros contra casados. Hay que ponerse las pilas. Mirar las pistas. Las condiciones. Los calendarios. Potenciar las virtudes, que son muchas. Profesionalizar hasta donde sea posible. Siempre mirar hacia adelante, no hacia atrás. Y quien no quiera progresar, es el que tiene el problema.