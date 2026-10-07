La importancia del hombre de club

Hubo un tiempo en que el Dépor prácticamente todos los años fichaba a un portero. Primero aterrizó Guerrero. Después se produjo el regreso de Paco Buyo tras cumplir el servicio militar en Huesca. Luego fue el turno de Andrés Blay. Más tarde llegó Berto. A continuación, Millán. Le siguió Montes, el que dispuso de mayor continuidad. Antes de que el malogrado Fernando subiese del Fabril, vino Manolo Ruiz. Y, para rematar la faena, se contrató a Yosu. El culpable de aquel sinfín de contrataciones era Jorge García Santos. El portero coruñés, uno de los escasos one club man blanquiazules, tenía unas condiciones fantásticas y una planta imponente. Pero le condenaron en muchas ocasiones los errores groseros, aquellos que provocaron que el cariñoso mote de ‘Parrocho’ con el que se conocía a uno de sus más célebres predecesores, Juan Ignacio Otero, se tornase en ofensa. “Hacer el parrocho” se convirtió en sinónimo de “salir a por uvas” o del más popular “cantar”. Jorge hacía el parrocho. Y cantaba, claro. Nada que nunca haya hecho ningún portero. Sin embargo, prácticamente siempre acababa jugando. Solo Buyo, Montes y Yosu, fichado ya en los estertores de la carrera profesional del mostachudo cancerbero herculino, le apartaron de la titularidad. A lo largo de catorce temporadas, entre 1977 y 1991, Jorge, Parrocho, totalizó 323 apariciones oficiales con la camiseta del Dépor, a una clarificadora media de 23 por campaña. Solamente doce futbolistas saltaron más veces al terreno de juego ataviados con la blanquiazul que él en estos casi 120 años de existencia.

Nunca puedo evitar que el nombre de Jorge se me pase por la cabeza cada vez que veo o escucho a Diego Villares. Como dice otro Jorge, en este caso mi compañero de apellido Lema, “todos son mejores que Villares hasta que hay que ser mejor que Villares”. Eso mismo es lo que pasó durante muchos años con Jorge. Ambos son ejemplo de que, pese a que varias generaciones separan sus trayectorias, la importancia se le niega desde tiempos inmemoriales al hombre de club, al jugador de casa, a aquel que antepone los intereses del equipo a los personales. Existen otros casos más recientes y también multitud de ellos en otras épocas. Y, obviamente, en todos los clubes e incluso selecciones. Ahí está el caso de, por ejemplo, Mikel Merino, clave una vez más ayer con la campeona del mundo pese a su eterna suplencia. Michelle Merinno, Michaël Mérinos o Michael Sheperd, sin duda, estaría mucho más valorado.