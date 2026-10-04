El partido que nunca quería acabar

Me hubiera gustado titular este comentario algo así como “Faltan once”, referido a las victorias que el Leyma necesita ya esta temporada para permanecer en la ACB. Hace dos años no sé si fue culpa mía, o no, pero tal vez algo de gafe se pudo haber producido ya que mi primer comentario tras ganar al Madrid en la jornada inaugural comenzó así. No llegamos a esos once triunfos más y descendimos.

Tras el partido de este domingo, hay alguna cosa que me ha quedado muy clara: la primera que esto va a ser muy duro y cualquier cosa que nos parezca sencilla no lo va a ser; la segunda que nada es como la campaña anterior que estuvimos en ACB. El entrenador no es el mismo. Me parece el actual con las ideas más claras y con muchas menos dudas a la hora de tomar decisiones.

Y si hay que pedir un tiempo muerto en el minuto uno del partido, se pide.

También me quedó muy claro algo que ya sospechaba y es que los árbitros no nos van a dar absolutamente nada. Un dato: tras el descanso a Bilbao tardaron 7 minutos y 56 segundos en pitarle una falta. Y estaban repartiendo.

Sobre el tema arbitral por favor que no nos den nada, pero que tampoco nos quiten. Parece que siguen perjudicándonos porque, a todas luces, somos más modestos. Y con decisiones bastante absurdas como la jugada final en la que nos pitan dobles y el balón favorece a Bilbao en una acción en la que en ningún momento un jugador vasco toca la pelota. Solo un jugador del Leyma es el que tiene contacto con la bola para recuperarla.

Aunque la clave pudo estar unos instantes antes, cuando a falta de dos segundos y dos décimas y lanzando tiros libres Jorgensen para los naranjas falla el primero y mete el segundo. Hizo justo lo contrario de lo que se le estaba pidiendo: meter el primero y fallar el segundo, porque en ese tiempo al equipo rival no podría llegar a la canasta contraria. Metió el segundo tiro libre, Bilbao pidió tiempo, sacó de campo contrario y Hilliard metió un triple sobre la bocina. Prórroga y sensación de que el partido no iba a acabar nunca cuando Leyma lo dominaba por nueve puntos a un minuto y medio del final (88-79).

Fue un partido muy igualado en el que la victoria de los locales se puede considerar absolutamente justa. No es mal equipo este Bilbao, ni muchísimo menos. Pero los de Marco ganarán o perderán, pero parece que conocen perfectamente a los rivales y saben como jugarles. Primer triunfo y en conjunto gran éxito porque en la primera jornada, y digan lo que digan los más pesimistas, conseguimos meterle al todopoderoso Barcelona 101 puntos en el Palau Blaugrana.

Y jugamos sin Dimsa. Con Silins mermado por las faltas cuando no habíamos llegado a la mitad del encuentro. Con Conditt eliminado en apenas unos minutos. Con Verge que también se tuvo que ir del partido cuando quedaba la parte más decisiva de la prórroga por jugarse. Tuvo una gran actuación el americano, aunque valoró lo mismo que él Skapintsev. Señal inequívoca de que no dependemos de un solo jugador, sino que el resultado final florecerá por la actuación de todos.

El sábado a partir de las seis de la tarde toca la tercera jornada, segundo partido consecutivo en el Coliseo, con Zaragoza como rival. Si perdemos, ojalá que no ocurra, será un tropezón. Y si ganamos nos quedarán diez victorias.