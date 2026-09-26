Pretemporada en otoño

Que el calendario futbolístico se ha convertido en los últimos tiempos en un auténtico rompecabezas es algo que no se le escapa a ningún aficionado. Cada vez resulta más difícil seguir las diferentes competiciones sin perderse. Una Liga que no empieza el mismo fin de semana para todos los equipos, clubes que juegan la segunda fecha sin haber disputado la primera o partidos de Liga entre semana para algunos conjuntos, que se juegan a la vez que alguno de sus rivales disputa partidos de competición europea. Un verdadero desbarajuste difícilmente explicable desde la lógica.

Lo cierto es que poco a poco, temporada a temporada, vamos desbloqueando hitos en esta carrera de lo absurdo. Ahora, desde hace algunas temporadas, se ha normalizado ya que las primeras jornadas se jueguen en pleno agosto y con el mercado abierto, con los jugadores cambiando de club como si tal cosa con el torneo iniciado y con sus agentes negociando sus traspasos mientras ellos están en el césped. Tal vez, enfrentándose al equipo cuya camiseta defenderán a partir de la semana siguiente. Y este año, tenemos otra novedad: la de un parón para la disputa de partidos internacionales que dura no uno, sino dos fines de semana. Es decir, casi veinte días con la competición detenida.

Esto supone, en la práctica, que los equipos afronten una especie de segunda pretemporada a finales de septiembre. Algunos equipos, como es el caso del Dépor, lo aprovechan para disputan partidos amistosos. Como en cualquier pretemporada. Esa posibilidad no es factible para todos los equipos, ya que alguno de ellos se quedan prácticamente sin jugadores profesionales. Es el caso del Real Madrid o el Barcelona, plagados de internacionales.

Este parón, que a muchos nos parece un despropósito más, tendrá inevitablemente consecuencias en el desarrollo de la competición. Martín Lasarte, exfutbolista y entrenador que de fútbol algo sabe, lo explicaba esta semana en una entrevista publicada en este diario. Decía el uruguayo algo que parece indiscutible: al equipo que va bien le corta ese buen momento, al mismo tiempo que permite rehacerse a aquellos conjuntos que han tenido un mal inicio liguera. Es, en definitiva, una especie de tiempo muerto, un concepto que en el fútbol no existe. O al menos, no existía hasta que las pausas de hidratación dejaron de ser únicamente para echar un trago.

En todo caso, no queda otra que ver la parte buena de esta interrupción del torneo liguero. Y es que al Dépor, que en menos de una semana ha pasado de tener la enfermería vacía a contar con un excedente de lesionados, le viene bien este margen para que los perjuicios por tanta dolencia sean algo menores.