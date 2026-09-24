Baloncesto FEB, ese artículo de lujo

Hablando de la televisión hay dos misterios sin resolver que no dejan de rondarme por la cabeza. Y me cabrean muchísimo. Uno, por qué TVE decidió, hace 18 años, eliminar la publicidad de sus canales. Una medida más populista que popular que puso al ente público a la cola de las TV nacionales en cuanto a calidad.

Dos, por qué, en tiempos de Jorge Garbajosa al frente, la Federación Española de Baloncesto (mal)vendió al siniestro Javier Tebas los derechos de la Primera FEB, entonces llamada LEB Oro. Después de mucho tiempo siendo gratuita.

De oro eran los huevos de una gallina llamada selección española masculina absoluta mientras duró la generación del mismo metal precioso. Las medallas dan pasta, mucha pasta. Y la FEB se vino arriba. Durante años fue una de las dos federaciones españolas –junto con la de fútbol, también con su primera generación dorada– que renunciaron a los fondos que reparte entre todas el Consejo Superior de Deportes. Porque, como decía el personaje del actor vigués Manuel Manquiña en el inolvidable largometraje ‘Airbag’, nadaban en la “ambulancia”.

La FEB ya no lo hace. Las medallas femeninas y las de categorías de base, aun siendo muchas, no reportan los mismos beneficios. El invento de Tebas, que funcionaba bien con otros deportes, fue nefasto para el de la canasta: señal o defectuosa o a saltos o ambas cosas (cuando no se cortaba en periodos de distinta duración, que podían llegar a medio partido), precios nada populares y, para rematar la faena, los clubes se encargaban del aspecto técnico y veían muy pocos euros. El inicio de la temporada 2025-26 resultó, directamente, grotesco. Lo padecieron especialmente los seguidores del Oviedo.

Y al organismo que ahora preside Elisa Aguilar no se le ocurre mejor idea que ofrecer el basket federativo desde una nueva plataforma (Sportway) pero a precio de Champions League de fútbol, de NBA, de Euroliga, de ACB... por –dicho esto con todo el respeto del mundo– segundas, terceras y hasta cuartas categorías nacionales.

Las redes sociales arden, los propios protagonistas arden (lean la página 26 del Dxt Campeón del viernes 25 de septiembre) y el baloncesto FEB empieza a oler a chamusquina. Es lo que tiene apagar el fuego con gasolina.