No todo está mal

Estamos inmersos en un parón de selecciones más largo de lo habitual. Una novedad que ha despertado en el mundo del fútbol una serie de críticas que a mi parecer son injustas. Claro que la FIFA hace —muchas— cosas mal, pero no comparto el hecho de criticarlo todo. Por poner un ejemplo, el Mundial de Clubes cada cuatro años y 32 equipos me pareció una gran idea. Es la forma de darle un poco de empaque a un evento bonito y único que enfrenta a equipos que nunca se enfrentan en partidos oficiales. Otro ‘invento’ que genera cierta animadversión es el de la Nations League, para mí mucho mejor que amistosos insulsos.

Vamos con este parón. A excepción de Mundiales, Eurocopas o incluso la Copa América, me gusta mucho más el fútbol de clubes que el de selecciones. Pero coincidiremos en que, para que haya esos grandes torneos a los que todos damos valor, debe haber un sistema clasificatorio en base a méritos deportivos. Por ello, es imprescindible reservar una serie de fechas FIFA por temporada.

Hasta el curso pasado eran cinco los parones: septiembre, octubre, noviembre, marzo y junio. En esta ocasión, el de septiembre se ha fusionado con el de octubre, de forma que pasa a haber cuatro. Todo esto ha dado continuidad al arranque de Liga —siete jornadas— y, gracias a ello, se pueden extraer las primeras conclusiones sobre los equipos. Antes se paraba después de solo tres o cuatro partidos que además coincidían con ese periodo en el que todavía está abierto el mercado.

Es más, yo todavía realizaría un cambio más. Creo que el parón de noviembre llega demasiado pronto, por lo que añadiría esos siete días de fútbol de selecciones a la última ventana, la de junio. Así, el fútbol de clubes terminaría una semana antes y todo terminaría con cuatro duelos de selecciones. Incluso tendría una influencia muy positiva en años de torneo grande, pues los países dispondrían de más tiempo para preparar la competición.

Por último, quizá alguien entienda que parones como este sobran al no contener fases de clasificación, un argumento que me parece bastante sólido, pero tampoco creo que sea bueno hacer una desconexión tan grande de las selecciones. Lo primero, porque son equipos como cualquier otro y deben tener sus automatismos para dar espectáculo. Y lo segundo, porque en deportes como el tenis la Copa Davis tiene poco más de 10 días al año de protagonismo y se le intuye que no alcanza todo el potencial que debería juntar a los mejores de cada país.