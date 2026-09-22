No puedo vivir sin ti

Hacía tiempo que no escribía sobre Bil Nsongo. Aunque me cueste creerlo. Pero la ocasión lo merece. Porque a veces no hace falta marcar goles, aunque estemos hablando de un delantero, para ganarse el respeto de toda Primera División. Quién se lo iba a decir al bueno de Bil, que hace apenas un año estaba zafándose de las defensas de Segunda Federación con el Fabril; empapándose de todo lo que Manuel Pablo le indicaba y despegando a nivel goleador. Quién le iba a decir que iba a ser su insistencia la que unos meses más tarde le iba a aupar a ser el héroe del ascenso del Deportivo a la máxima categoría. Porque Bil tuvo la puerta del club abierta y fue su compromiso el que le permitió cerrarla, quedarse dentro y escribir su nombre en la historia del Dépor.

Se ganó a pulso quedarse y se ganó a pulso ser la pieza más determinante de la plantilla en Primera. Porque cuando se trata de echar un pulso, supongo que hay pocos capaces de tumbarle. Y si no, que se lo digan a César Tárrega, Renato Veiga o Valentín Gómez.

Bil, lejos de parecer un joven que hace un año se ganaba la vida en la cuarta categoría, aparenta estar curtido en mil batallas. Tanto que hace falta rezar para que no sufra ninguna lesión que impida contar con él. Porque si algo tiene ahora el Dépor con Bil es una pieza insustituible e irremplazable. Antonio Hidalgo no goza del cromo repetido y eso es algo que puede generar problemas a la larga.

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Ninguno de los delanteros es capaz de replicar el trabajo del camerunés. Ni mucho menos de igualarlo. Aubameyang es feliz con Bil al lado porque, como dijo en su presentación: “Hace cosas que yo no puedo”. Querido Auba, ni tú, ni nadie. Y es probable que el runrún en torno a su nombre empiece a sonar si los goles no llegan. En el fondo, puede ser algo que hasta entienda, porque esto es la élite y hablamos de un delantero. Pero también es importante ser capaces de ver más allá y de entender lo mucho que el Deportivo se acerca al gol cuando Bil está en el campo. Y todo ello se hace aún más evidente cuando sale de él. Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, aunque sea de forma momentánea. Ojalá fuese capaz de rendir durante los 90 minutos, pero eso no es posible por su manera de vaciarse por el bien del equipo. A menos que el enfundado en la camiseta ‘32’ del Deportivo sea un extraterrestre y no un chico al que es probable que todavía no le haya dado tiempo a asimilar todo lo que le está ocurriendo.

Ahora Bil se marcha a jugar y cumplir así otro de sus sueños con la selección absoluta de Camerún. Y yo, desde aquí, solo pido que vuelva entero. El Dépor ya no puede vivir sin él.