El Cucho y ese jugador

El 22 de noviembre de 1992, el Deportivo visita el Vicente Calderón en un partido histórico. Canal+ convence al colegiado del encuentro, José Luis Pajares Paz, para que lleve un micrófono que recogerá todas sus conversaciones. Al día siguiente, en el programa El Día Después, toda España puede escuchar lo que nunca había oído. Varios diálogos llaman la atención. Aunque sobre todo resulta chocante la diferente actitud del árbitro con unos y otros. El colegiado extremeño trata de tú a tú a Futre, capitán del Atlético de Madrid, al que se dirige como “Paolo” en repetidas ocasiones. También tutea a su paisano Manolo. Ante las protestas de Roberto Solozábal hace oídos sordos. No así frente a las del central deportivista Ribera: “Cállese, por la cuenta que le tiene”. Ese trato de usted lo repite con el capitán blanquiazul, Fran. Y con Aldana, al que le solicita con vehemencia que no se mueva de una barrera. “En la línea, ocho”, dorsal del centrocampista gaditano. El Dépor, pese a que llega al Manzanares como líder de Primera División, prácticamente es un recién llegado tras 18 años de ausencia.

Han pasado casi 36 años de aquello. El arbitraje y el reglamento han sufrido múltiples modificaciones. Incluso los jueces portan una cámara para ofrecernos imágenes nunca vistas, como en aquel 1992 nos ofrecieron conversaciones nunca escuchadas. Lo que no ha cambiado, desde luego, es el trato de los colegiados con los jugadores y equipos. En estas primeras jornadas ha resultado llamativa su actitud tajante con protestas de Bil Nsongo, con una tarjeta inmediata por parte de Alberola Rojas en Málaga, o con Mario Soriano, con ostensibles ademanes pidiéndole silencio en el duelo ante el Betis. Ambos novatos en Primera. Sin embargo, unos airados gestos de desaprobación de Josema Giménez, catorce temporadas en el Atlético de Madrid, fueron completamente ignorados por Hernández Hernández frente al Sevilla. Y eso, por no meternos en aguas más pantanosas, como las del evidente doble rasero que está sufriendo el Deportivo en el cuerpo a cuerpo, en las faltas y faltitas y en las tarjetas (amarillas y rojas) o no tarjetas, tanto a favor como en contra.

Vaya si se notan los ocho años de ausencia de la élite. Es toda una vida arbitral. Soto Grado, el árbitro que el pasado domingo decidió no expulsar al Cucho, debutó en Primera al tiempo que el Dépor iniciaba la temporada de su caída a Segunda B. El colegiado riojano, además, demostró ante el monitor del VAR que la diferencia de trato que mostraba Pajares Paz hace más de tres décadas sigue siendo el pan nuestro de cada día sobre el césped: “Déjame ver si toca la pelota el Cucho… Para mí toca el balón y ese jugador mete la cabeza ahí”. Cucho Hernández es “el Cucho”. Ximo Navarro, pese a sus 184 partidos en Primera, es “ese jugador”.

Siempre hubo clases, las sigue habiendo y parece que van a seguir existiendo. Me refiero al fútbol. A árbitros, futbolistas y equipos. Porque seguro que esas diferencias en el trato no suceden en un juzgado.