¿Por qué no te callas?

Sirva la célebre frase titular de Juan Carlos I a Hugo Chávez para glosar el hastío que me causa, todos los días, la (presunta) nueva estrella del fútbol español, Lamine Yamal. El chaval es tan bueno dentro del césped como malo fuera de él. Fundamentalmente cada vez que abre la boca.

En un mundillo tan profesional(izado) y controlado como el del mal llamado deporte rey y pasado ya el primer cuarto del siglo XXI, los futbolistas, sobre todo los más famosos, deberían estar bien asesorados para evitar, en la medida de lo posible, que a algunos les coloquen la moderna etiqueta de ‘bocachancla’.

Entiendo, y no desde todos los puntos de vista posibles, que los medios de comunicación hagan campaña por un jugador patrio para ganar el Balón de Oro; dicho sea de paso, un galardón que considero poco más que una chufla. Más o menos como todos los individuales en deportes de equipo.

Lo que no entiendo, desde ningún punto de vista sensato, es que sea el propio deportista el que reclame para sí la corona. Y en este sentido, el joven jugador del Barça está rompiendo moldes. Para mal. Su última salida de tono al respecto vio la luz esta semana en un programa de televisión conducido por Jorge Valdano. Lamine poco menos que se declaró el principal artífice del gol de Ferran Torres que puso la segunda estrella en el pecho de la camiseta de España.

No contento con el exabrupto, incluso meó un poco más lejos del tiesto, subrayando que su papel en la jugada solo pueden entenderlo los que saben mucho de fútbol.

Cierto es que Yamal no deja de ser poco más que un chiquillo; tan cierto como que ya lleva el tiempo suficiente en el tema para comportarse como un adulto –más o menos– responsable, y como que otras estrellas fueron jóvenes antes que él y no soltaron así la lengua. Y que, es de ley que subrayar, no es el único que cuando habla suben el pan y los huevos.

No es de extrañar, pues, que el ídolo ‘oficial’ de Lamine Yamal sea un futbolista lejos del estándar de ejemplar, Neymar Jr. Debería fijarse más en el segundo de su particular podio, Leo Messi, la discreción hecha futbolista. Un tipo que ha ganado innumerables premios sin haberlos pedido. Tal vez porque uno sea el número 1 de la historia y el otro pretende ser el mejor del planeta antes de tiempo.