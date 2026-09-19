Los 'alter ego' del EuroDépor

Pasan los años y pocos equipos se acercan, por mucho que se le parezcan, a lo que el Deportivo hizo durante el primer lustro del siglo. El escenario, claro está, ha mudado. ¿Quién puede hincar el diente a Barça y Madrid? Solo hace falta echar un vistazo al palmarés de Liga y Copa desde el último título deportivista –el Centenariazo– para darse cuenta. Solo Barcelona (13 Ligas y 8 Copas), Real Madrid (8 y 3), Atlético (2 y 1) y Valencia (1 y 2) han alzado ambos trofeos. El segundo lo han levantado unos cuantos más: Betis, Sevilla y Real Sociedad (2), Mallorca, Zaragoza, Espanyol y Athletic (1).

Porque mucho se parece este Betis que visita mañana Riazor a aquel Deportivo. Al menos en lo que a plantilla se refiere. Un equipo sin estrellas rutilantes, pero con jugadores notables por duplicado. Una plantilla que es capaz de dar la cara en tres competiciones gracias a las rotaciones. En aquel Dépor, salvo contadas excepciones, casi daba igual quién jugase. Si Scaloni o Héctor. Si Romero o Capdevila. Si Sergio o Duscher. Si Víctor o Makaay. Si Fernando o Amavisca. Si Djalminha o Valerón. Si Tristán o Pandiani. Este Betis ha alcanzado un nivel parecido, como otros hicieron antes. El relevo del Deportivo en ese aspecto lo tomaron en su día el Villarreal –por cierto, con el ahora técnico del Betis al mando– y el Sevilla. Eso sí, los primeros, aunque saborearon la gloria europea, siguen sin estrenar su palmarés nacional. Los segundos se granjearon un lustroso palmarés continental. Aunque a nivel local solo han celebrado dos Copas del Rey.

¿Bartra o Diego Llorente? ¿Fran García o Junior Firpo? ¿Marc Roca o Facundo Bernal? ¿Pablo Fornals o Dani Ceballos? ¿Isco o Lo Celso? ¿Ez Abde o Rodrigo Riquelme? ¿Cucho Hernández o Troy Parrott? Lo que tiene entre manos Manuel Pellegrini recuerda mucho a lo que manejaba Javier Irureta. Solo el portero, Álvaro Valles, ha salido de inicio en los siete encuentros oficiales de los que, dicho sea de paso, los verdiblancos ganaron seis –entre ellos al Real Madrid y el estreno en la Champions en el campo del Lille– y perdieron solamente uno, en su visita al Levante. Con la (supuesta) unidad B, el Betis batió el jueves al Getafe. Mañana, en Riazor, se presentará con el equipo A.