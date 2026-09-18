Primeras pinceladas

Todavía es pronto para extraer demasiadas conclusiones, pero en estos dos primeros fines de semana de competición tuve la oportunidad de presenciar el estreno en casa de Silva, Arteixo y Montañeros, los equipos que cubrimos en Tercera RFEF. Además, los tres disputaron también un partido lejos de su campo.

Empecemos con el Silva. La sensación es que cuenta con un jugador que, desde la segunda vuelta del pasado curso, está tocado por una varita mágica. Se trata del central Pablo Agulló, al que el cambiar Ponte dos Brozos por A Grela no le ha restado ni un ápice de olfato goleador. Dos tantos en dos partidos —viene de hacer siete— para alargar una segunda juventud en la que están depositadas muchas de las esperanzas del equipo coruñés.

Pero ni mucho menos las únicas. Habrá equipos que superen al Silva en calidad técnica, aun contando con jugadores de buen pie. Lo que no habrá, de seguir la línea de este 2026, es nadie que compita con más intensidad. El equipo está muy cómodo con su 3-5-2 (o 5-3-2), un sistema que le convierte en pegajoso, incómodo, y tampoco se maneja mal cuando, por necesidades del partido, varía algo su estructura.

También se puede considerar positivo el estreno del Arteixo, que ha arañado dos puntos ante Racing Villalbés y Estradense, dos equipos llamados a estar en la zona alta. Su mercado terminó siendo mejor de lo esperado, que era muy poco a principios de julio, pues pudo incorporar a jugadores que elevan el nivel —Quico y Álex Ramos— y que tendrían cabida en prácticamente cualquier equipo de la Liga. Ahora bien, también tiene mucha pieza joven que viene de juveniles o de divisiones inferiores, por lo que no hay que restar un ápice de mérito a un equipo que se ha mostrado muy solidario en este arranque.

Y con cuatro goles y cero puntos a favor está el Montañeros. Una situación frustrante para empezar, pero que me da la sensación de que se quedará en un simple toque de atención. El nivel ofensivo está ahí y ya se ha visto que el equipo cumple una de sus máximas, ser capaz de someter por tramos al rival. Falta terminar de unir las piezas y poner ese extra de atención para evitar encajar tanto. Es la clave para pelear por ese Top 5 y confío en que lo harán.