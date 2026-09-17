Con todo el respeto...

A veces una es un poco ilusa, o es que quiere engañarse inconscientemente, y cree que se está avanzando, que poco a poco las cosas están cambiando. Y después llega la realidad y le da una bofetada con toda la mano abierta. El caso “Pogachitar” en la Vuelta a España. ¡Plas! La congelación de óvulos como la gran solución futbolística para la maternidad de las jugadoras. ¡Plas, plas! Y el anuncio de Sydney Sweeney. ¡Requeteplas! Si vivimos en una sociedad machista, el mundo del deporte lo es todavía más. Parece mentira que después de tanto tiempo me siga sorprendiendo. Pero por lo menos sí hay un paradigma diferente y que definitivamente ha mejorado invitando al optimismo: nuestra respuesta. Ya no nos quedamos calladas. Ya no vale todo. Hemos marcado una línea roja y nos levantamos de la mesa. Y, sobre todo, lo hacemos unidas.

A veces incluso con el respaldo de hombres conscientes de las injusticias, como hizo Carlos de Andrés, el comentarista de ciclismo de TVE, ante la polémica por la contratación por parte de la Vuelta de una influencer que en los veinte segundos que tardó en llamarle Pogachitar a Tadej Pogacar y preguntarle si hiperventilaba por haberla visto a ella se cargó décadas de trabajo de mujeres profesionales que han tenido que demostrar por encima de cualquier hombre para hacerse un hueco en la información de este deporte.

"Si vivimos en una sociedad machista, el mundo del deporte lo es todavía más. Pero hay algo que ha cambiado: nuestra respuesta"

Lo único que cambiaría es dónde se pone el foco. Esa influencer no tenía culpa, sino quien la contrató y creyó que era una buena idea, que ese tipo de contenido era lo que le iba a dar más repercusión a la competición. Ella solo hizo lo mismo que en su cuenta. Defenderé que cada una haga con su cuerpo lo que quiera. Igual que la actriz estadounidense. Que se quite toda la ropa que crea oportuna, que el problema está en el planteamiento de la casa de apuestas y en quien solo concibe el cuerpo femenino con una única finalidad. Con el trend ‘Con todo el respeto Sydney Sweeney’ miles de deportistas de todo el mundo lo han dejado bien claro: nuestro cuerpo es poderoso. Incluso milagroso: da vida. Postergar ese momento, por cierto, no es un apoyo a la maternidad. Con todo el respeto RFEF, es un ‘ya lo harás cuando no seas mi problema’.